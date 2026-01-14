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Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών: Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού, προσωρινός πρόεδρος ο Ασλανίδης
Ειδήσεις
23:43 - 14 Ιαν 2026

Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών: Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού, προσωρινός πρόεδρος ο Ασλανίδης

Reporter.gr Newsroom
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Δεκτή έκανε την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Δ.Σ. ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών, που συνεδρίασε την Τετάρτη (14/1). Ο Παύλος Ασλανίδης αναλαμβάνει προσωρινά χρέη προέδρου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης
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