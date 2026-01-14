Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών: Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού, προσωρινός πρόεδρος ο Ασλανίδης

Βασίλης Παυλίδης

Αναστάσιος Ταχμαζίδης

Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:Έγκριση νέου καταστατικού του ΣυλλόγουΈγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.Ανάδειξη νέου Δ.Σ.Παύλος ΑσλανίδηςΕλένη ΒασάραΜιρέλα Ρούτσι