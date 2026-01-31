Ελεύθερη πτώση προς τη χειρότερη ημέρα από το 1983 ο χρυσός!

Ο χρυσός υποχώρησε την Παρασκευή με δραματικούς ρυθμούς αγγίζοντας την πιο απότομη ημερήσια πτώση του από το 1983.

Η εικόνα επιδεινώθηκε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιλογή του για την προεδρία της Fed, ενώ την προηγούμενη ημέρα οι τιμές είχαν σημειώσει το σπουδαίο ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων.

Την Παρασκευή, όμως, η πτώση άγγιξε το 10%. Ακόμα χειρότερα, το ασήμι υποχώρησε σχεδόν κατά 30%.

Το sell off ερμηνεύεται από έγκυρους αναλυτές ως profit taking (αποκόμιση κερδών), αλλά το μέγεθός του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση διεθνώς.

Η αγορά ήταν αναμενόμενο να υποστεί διόρθωση, αλλά η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ήταν εύκολο να προβλεφθεί.

Τα αίτια της πτώσης

Ως βασικοί παράγοντες που πυροδότησαν την μαζική πώληση συνδέονται με την ανακοίνωση Τραμπ για τον αντικαταστάτη του Πάουελ στην προεδρία της Fed, αλλά υπάρχουν και ευρύτερες μακροοικονομικές ερμηνείες, σύμφωνα με την Suki Cooper, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στην Standard Chartered Bank.

«Είτε εξετάζουμε το δολάριο είτε τις προσδοκίες για τις πραγματικές αποδόσεις, ένας συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει συμβάλει στην ενεργοποίηση της αποκόμισης κερδών», πρόσθεσε.

Πιο αναλυτικά, η ενίσχυση του δολαρίου έπληξε το επενδυτικό κλίμα, σε μια αγορά όπου πολλοί επενδυτές είχαν τοποθετηθεί μαζικά στα μέταλλα, μετά τα σήματα του Τραμπ ότι θα ανεχόταν ένα ασθενέστερο νόμισμα.

Μάλιστα, Κινέζοι επενδυτές είχαν πρωτοστατήσει στο ράλι σε τέτοιο βαθμό, ώστε το Χρηματιστήριο Παραγώγων της Σαγκάης αναγκάστηκε να λάβει μέτρα για να «φρενάρει» την άνοδο στις αγορές πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων.

Ο Τραμπ όρισε τον πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κέβιν Γουόρς ως την επιλογή του για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρο της Fed τον Μάιο.

Ο πιο ασταθής μήνας στην ιστορία των πολύτιμων μετάλλων

Ο χρυσός παρέμεινε πάντως σε τροχιά για άνοδο άνω του 13% αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ (.DXY) ανοίγει νέα καρτέλα και κερδίζει 0,7%, ανακάμπτοντας από το χαμηλό τεσσάρων ετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου πιο ακριβό για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

«Ο Ιανουάριος του 2026 τελείωσε (και) θα καταγραφεί ως ο πιο ασταθής μήνας στην ιστορία των πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε η Nicky Shiels, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων στην MKS PAMP SA, σε σημείωμά της.