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Μετά το ράλι… το χάος – Πώς εξηγείται το απότομο sell off σε χρυσό και ασήμι
Εμπορεύματα
16:51 - 30 Ιαν 2026

Μετά το ράλι… το χάος – Πώς εξηγείται το απότομο sell off σε χρυσό και ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ετών καταγράφουν ο χρυσός και το ασήμι, καθώς το καταιγιστικό ράλι των τελευταίων ημερών ανατρέπεται απότομα, οδηγώντας σε μαζικές ρευστοποιήσεις.  

Ο χρυσός βρέθηκε σήμερα (Παρασκευή, 30/1) να σημειώνει απώλειες έως και 8%, με αποτέλεσμα να αγγίζει το όριο των 5.000 δολαρίων, ενώ το ασήμι «βούτηξε» κάτω από τα 100 δολάρια, με τις απώλειές του να φτάνουν ακόμη και το 17%, και η πλατίνα έχασε μέχρι και 10%.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε έως και 0,6%, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα ακριβότερα για τους περισσότερους αγοραστές.

Έτσι, νωρίς το απόγευμα και καθώς το ξεπούλημα επεκτείνεται σε όλη την αγορά των μετάλλων, τα futures για τον χρυσό διαπραγματεύονται με απώλειες κοντά στο 5% που τα φέρνουν στα 5.105,54 δολάρια και για το ασήμι «παίζουν» στα 98,80 δολάρια περίπου υποχωρώντας κατά 13,73%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού χάνουν σχεδόν 2,8% στα 6,036 δολάρια.

Παράλληλα, η τιμή spot του χρυσού πέφτει περίπου στα 5.070 δολάρια η ουγγιά με απώλειες γύρω στο 5,60%.

Να σημειωθεί, δε, ότι την Πέμπτη (29/1) – μία ημέρα πριν από την κατρακύλα – ο χαλκός είχε εκτιναχθεί για πρώτη φορά πάνω από τα 14.000 δολάρια τον τόνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από το 2008.

Τι κρύβεται πίσω από τη διόρθωση

Δύο βασικά παράγοντες ευθύνονται για την αθρόα διόρθωση στην αγορά μετάλλων: αφενός, η ανάκαμψη του δολαρίου κι αφετέρου η είδηση σχετικά με τον «εκλεκτό» του Τραμπ για την προεδρία της Fed, μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

Πιο αναλυτικά, η ενίσχυση του δολαρίου έπληξε το επενδυτικό κλίμα, σε μια αγορά όπου πολλοί επενδυτές είχαν τοποθετηθεί μαζικά στα μέταλλα, μετά τα σήματα του Τραμπ ότι θα ανεχόταν ένα ασθενέστερο νόμισμα.

Μάλιστα, Κινεζικοί επενδυτές είχαν πρωτοστατήσει στο ράλι σε τέτοιο βαθμό, ώστε το Χρηματιστήριο Παραγώγων της Σαγκάης αναγκάστηκε να λάβει μέτρα για να «φρενάρει» την άνοδο στις αγορές πολύτιμων και βιομηχανικών μετάλλων.

Η είδηση ότι ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τον Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής τράπεζας έδωσε τη «χαριστική βολή» στις αγορές μετάλλων, καθώς η επιλογή αυτή ερμηνεύεται από τους traders ως μήνυμα υπέρ της θεσμικής σταθερότητας και ανεξαρτησίας της Fed. Ως εκ τούτου, η στροφή τους προς τα ασφαλή καταφύγια (όπως τα μέταλλα) αποδυναμώνεται.

Η είδηση πως ο Γουόρς θα διαδεχτεί τον Πάουελ καθησυχάζει την αγορά, αφού τον συνοδεύει η μακρά φήμη του «γερακιού». Θεωρείται, δηλαδή, ότι είναι υπέρ της σκληρής νομισματικής πολιτικής που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του πληθωρισμού – πράγμα αντίθετο από τις επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου, οι οποίες υποδαύλισαν την κόντρα του με τον Πάουελ.

Βέβαια, το τελευταίο διάστημα ο Γουόρς έχει «στρίψει» προς τον Τραμπ, υποστηρίζοντας δημόσια την ανάγκη για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και για χαμηλότερα επιτόκια. Αυτό, ωστόσο, φαίνεται να μην αποτιμάται προς το παρόν από τους επενδυτές.

Τεχνικά σημάδια που προειδοποιούσαν για το sell off

«Η κίνηση του χρυσού επιβεβαιώνει το κλασικό μοτίβο “γρήγορα πάνω, γρήγορα κάτω”», σημείωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ της Oversea-Chinese Banking Corp.

Όπως είπε ο ίδιος, οι αναφορές για τον Γουόρς λειτούργησαν ως αφορμή, αλλά η διόρθωση ήταν αναμενόμενη. «Οι αγορές περίμεναν μια δικαιολογία για να ξεφουσκώσουν αυτές τις παραβολικές κινήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι τεχνικοί δείκτες είχαν ήδη εκπέμψει προειδοποιήσεις. Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) έδειχνε τις τελευταίες εβδομάδες ότι τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι είχαν υπεραγοραστεί. Ενδεικτικά, ο RSI του χρυσού άγγιξε πρόσφατα το 90, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Ωστόσο, ακόμη και μετά τη διόρθωση, ο χρυσός παραμένει ενισχυμένος κατά περίπου 17% μέσα στον Ιανουάριο, πλησιάζοντας την ισχυρότερη μηνιαία άνοδο από το 1980. Το ασήμι καταγράφει σχεδόν +40% από την αρχή του έτους.

Παράλληλα, αναλυτές σημειώνουν ότι το ράλι οφειλόταν σε μία σειρά παραγόντων, αλλά με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της κατάσταση η απότομη άνοδος κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα «ξεφούσκωνε».

Οι παράγοντες αυτοί είναι μεταξύ άλλων, η ανατροπή της παγκόσμιας ισορροπίας από την κυβέρνηση Τραμπ με την επέμβαση στη Βενεζουέλα, τις απειλές για τη Γροιλανδία και τους δασμούς, καθώς και τις απειλές για κυρώσεις σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα.

Στο μεταξύ, να σημειωθεί ότι αποφεύχθηκε ένα νέο shutdown των ΗΠΑ, μετά την προκαταρκτική συμφωνία Τραμπ–Δημοκρατικών στη Γερουσία, αν και οι διαπραγματεύσεις για τη μεταναστευτική πολιτική συνεχίζονται.

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