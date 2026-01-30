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LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (Άκτωρ – ΔΕΠΑ): Η πρώτη συμφωνία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22:17 - 30 Ιαν 2026

LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (Άκτωρ – ΔΕΠΑ): Η πρώτη συμφωνία

Γιώργος Αλεξάκης
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Έκλεισε την Παρασκευή (30/1) η πρώτη συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (Άκτωρ – ΔΕΠΑ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η όδευση των ποσοτήτων LNG θα γίνει μέσω του Route 1 δηλαδή με σημείο εκκίνησης τη Ρεβυθούσα κι εν συνεχεία μέσω Καθέτου Διαδρόμου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία). Προμηθευτής του αμερικανικού LNG θα είναι η BP.

Σημειώνεται ότι στη συμφωνία με τη Naftogaz έχει τεθεί ανώτατο όριο 1.000.000 MWh (1 TWh), υπό την προϋπόθεση ότι οι διαχειριστές θα διαθέσουν αυξημένο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όταν αυτό ανερχόταν περίπου στις 700.000 MWh.

Ουσιαστικά, είναι η πρώτη συμφωνία ενεργοποίησης του Καθέτου Διαδρόμου και έρχεται λίγες μέρες μετά την δημοσιοποίηση πληροφοριών για ενεργότερη εμπλοκή των μένουν πολιτειών στην όλη προσπάθεια να καταστεί η συγκεκριμένη οδεύσει ελκυστική στους χρήστες.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/01/2026 - 10:32
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