Ο Τραμπ προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για αντικαταστάτη του Πάουελ στη Fed - Το βιογραφικό του

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (30/1) ότι προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τον 17ο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο.

Ο Γουόρς χαρακτηρίζεται από το CNN ως κάπως συμβατικός υποψήφιος για την προεδρία της Fed και ήταν υποψήφιος για τη θέση και κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Ο Γουόρς διορίστηκε στην Fed το 2006 σε ηλικία 35 ετών, καθιστώντας τον τον νεότερο άνθρωπο που έχει υπηρετήσει ποτέ στο διοικητικό της συμβούλιο. Τον Μάιο θα πάρει τη θέση του Πάουελ στην κορυφή της ιεραρχίας της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ.

«Γνωρίζω τον Κέβιν εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην Ιστορία ως ένας από τους ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο καλύτερος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social και συμπλήρωσε: «Πέρα από όλα τα άλλα, είναι “central casting”* και δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fed, ο Γουόρς ήταν πάντα επιφυλακτικός απέναντι στον πληθωρισμό και συχνά υποστήριζε την αύξηση των επιτοκίων. Πέρυσι, ωστόσο, συμφώνησε με την άποψη του Τραμπ ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να είναι σημαντικά χαμηλότερα.