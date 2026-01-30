Παναμάς: Η Maersk αναλαμβάνει δύο λιμάνια στη Διώρυγα μετά την ακύρωση σύμβασης με την Κίνα

Ο δανέζικος κολοσσός θαλάσσιων μεταφορών Maersk θα αναλάβει προσωρινά τη διαχείριση των λιμανιών Μπαλμπόα και Κριστόμπαλ στον Παναμά, όπως ανακοίνωσε η Ναυτιλιακή Αρχή της χώρας.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ακύρωση της παραχώρησης των λιμανιών στον κινεζικό όμιλο CK Hutchison από δικαστήριο της χώρας την Πέμπτη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβέρνηση του Παναμά στηρίζεται στην APM Terminals, θυγατρική της Maersk, για την προσωρινή διαχείριση των δύο τερματικών.

Ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνιο είχε νωρίτερα αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη Maersk για την προσωρινή εκμετάλλευση των λιμανιών, μετά την απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Πεκίνο.

Η κίνηση αυτή ενθαρρύνει τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν ασκήσει πιέσεις στον Παναμά για τον περιορισμό της κινεζικής επιρροής στη στρατηγικής σημασίας Διώρυγα του Παναμά, μήκους 80 χιλιομέτρων, από την οποία διέρχεται περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον "εμψυχώνεται" από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Παναμά.