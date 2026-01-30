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Αιχμές Γκιλφόιλ στην ΕΕ για τον Κάθετο Διάδρομο
Ειδήσεις
22:59 - 30 Ιαν 2026

Αιχμές Γκιλφόιλ στην ΕΕ για τον Κάθετο Διάδρομο

Reporter.gr Newsroom
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Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως βασικού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist «The World Ahead 2026».

«Δεν μπορείς να κερδίσεις τη μάχη της ΑΙ χωρίς γιγαβάτ», τόνισε χαρακτηριστικά από το βήμα του Economist η πρέσβης των ΗΠΑ, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της ενέργειας στις οικονομίες του μέλλοντος. «Αλλιώς θα επιτρέψουμε στους ανταγωνιστές μας να καθορίσουν εκείνοι το μέλλον για εμάς», σχολίασε η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ελλάδα ως αναπόσπαστο μέρος του ενεργειακού σχεδιασμού των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την κ.Γκίλφοϊλ, η Ελλάδα είναι βασικός κόμβος για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, «για τις επόμενες πολλές γενιές». Μιλώντας για τις προοπτικές που διανοίγονται από τον Κάθετο Διάδρομο, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την προσδοκία ότι η ΕΕ θα παράσχει ένα προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον που θα επιταχύνει τη δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών και την απρόσκοπτη λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Η πρέσβης των ΗΠΑ χαρακτήρισε το 2025 ως το πιο εποικοδομητικό έτος στην ιστορία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι το 2026 είναι η χρονιά που θα μετουσιωθεί πλέον σε πράξεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και τις προοπτικές της.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/01/2026 - 01:07
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