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OPEC+: Καταρχήν συμφωνία για αύξηση της παραγωγής σε 206.000 βαρέλια ημερησίως
Εμπορεύματα
16:40 - 01 Μαρ 2026

OPEC+: Καταρχήν συμφωνία για αύξηση της παραγωγής σε 206.000 βαρέλια ημερησίως

Reporter.gr Newsroom
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Ο OPEC+ συμφώνησε καταρχήν σε μια περιορισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου την Κυριακή (1/3),  ανέφεραν πέντε πηγές του OPEC+, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, που προκάλεσαν διαταραχές στις μεταφορές φορτίων στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνει το CNBC, το OPEC+ έχει ιστορικό αυξήσεων της παραγωγής πετρελαίου, προκειμένου να μετριάζει τις επιπτώσεις από διακοπές στην προσφορά. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός διαθέτει περιορισμένη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να ενισχύσει την προσφορά, με εξαίρεση τον ηγέτη του, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία όμως επίσης θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις εξαγωγές έως ότου αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα στον Κόλπο.

Σημειώνεται ότι το Ριάντ έχει αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες, ενόψει των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Οι μεταφορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων φορτίων από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν διακοπεί από το Σάββατο, αφότου οι πλοιοκτήτες έλαβαν προειδοποίηση από το Ιράν ότι η περιοχή έχει κλείσει για τη ναυσιπλοΐα.

Επισημαίνεται λοιπόν ότι ο OPEC+ συμφώνησε καταρχήν να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, αφού προηγουμένως εξετάστηκαν επιλογές που κυμαίνονταν από 137.000 έως 548.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τις πέντε πηγές που μίλησαν στο Reuters την Κυριακή (1/3).

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (26/2), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,73 δολάρια, ή 2,45%, κλείνοντας στα 72,48 δολάρια το βαρέλι -το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο- λόγω φόβων για ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και διαταραχές στην προσφορά μέσω των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,81 δολάρια, ή 2,78%, κλείνοντας στα 67,02 δολάρια.

Ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε η έμπειρη αναλύτρια του OPEC Χελίμα Κροφτ από την RBC. Αναλυτές της Barclays ανέφεραν επίσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φθάσουν τα 100 δολάρια.

Η Κροφτ σημείωσε παρ' όλα αυτά ότι ο αντίκτυπος στην αγορά από οποιαδήποτε σημαντική αύξηση της παραγωγής του OPEC θα είναι περιορισμένος, λόγω της έλλειψης παραγωγικής ικανότητας εκτός της Σαουδικής Αραβίας.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση της Κυριακής συμμετείχαν μόνο οκτώ μέλη του OPEC+: η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Καζακστάν, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Αλγερία και το Ομάν. Ο OPEC+ είναι ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, ωστόσο οι περισσότερες αλλαγές στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασιστεί από αυτά τα οκτώ μέλη.

Τα οκτώ μέλη αύξησαν τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025 -περίπου το 3% της παγκόσμιας ζήτησης- πριν παγώσουν τις αυξήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2026 λόγω εποχικής εξασθένησης της ζήτησης.

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