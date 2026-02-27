Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται την Παρασκευή (27/2), καθώς οι επενδυτές παραμένουν σε επαγρύπνηση για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, μετά την επέκταση των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται πάνω από 1,13 δολάρια, ή 1,98%, φτάνοντας τα 72,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κερδίζει επίσης 2,02% στα 66,53 δολάρια το βαρέλι.

«Επικρατεί αβεβαιότητα, ο φόβος ωθεί τις τιμές σήμερα υψηλότερα», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στη χρηματιστηριακή PVM. «Η άνοδος καθοδηγείται αποκλειστικά από τα αποτελέσματα των ιρανικών πυρηνικών διαπραγματεύσεων και από τη πιθανή στρατιωτική δράση που μπορεί να αναλάβουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν».

Σημειώνεται ότι συνολικά για την εβδομάδα που διανύουμε, το Brent ήταν πιθανό να κλείσει με άνοδο 0,2%, ενώ το WTI προοριζόταν για πτώση 0,1%.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη την Πέμπτη, μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περισσότερο από ένα δολάριο το βαρέλι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι συζητήσεις είχαν σταματήσει λόγω της αμερικανικής απαίτησης για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν όταν ο μεσολαβητής από το Ομάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Sayyid Badr Albusaidi, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με τεχνικές συναντήσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

«Πιστεύουμε ότι ο τελευταίος γύρος συνομιλιών προσφέρει κάποια ελπίδα για ειρηνική επίλυση, αλλά οι στρατιωτικές επιθέσεις δεν έχουν αποκλειστεί», δήλωσε ο αναλυτής της DBS, Suvro Sarkar.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις 19 Φεβρουαρίου ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέσα σε 10 έως 15 ημέρες, διαφορετικά «θα συμβούν πραγματικά κακά πράγματα».

Στις τιμές του πετρελαίου έχουν ενσωματωθεί γεωπολιτικά «πριμ» ύψους 8 έως 10 δολαρίων το βαρέλι, λόγω του φόβου ότι μια σύγκρουση θα διαταράξει την προσφορά στη Μέση Ανατολή μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, δήλωσε ο Sarkar.

Για να μετριάσει τον αντίκτυπο από μια πιθανή επίθεση, η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μίλησαν στο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα παραγωγών OPEC+, εν τω μεταξύ, πιθανότατα θα εξετάσει την αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως για τον Απρίλιο στη συνάντησή της της 1ης Μαρτίου, όπως δήλωσαν πηγές, μετά την αναστολή των αυξήσεων παραγωγής το πρώτο τρίμηνο.

Αμετάβλητο το φυσικό αέριο - Ενίσχυση για το ασήμι

Την ίδια ώρα, αμετάβλητο παραμένει το φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινούνται στα 32.140 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μικτές είναι οι τάσεις στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς αυτή την ώρα κατά 0,06% στα 5,190.90 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται 2,87% στα 89.495 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός κερδίζει 1,98% στα 6.1248 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ στα 1,1801 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3473 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί 0,14% έναντι του ευρώ στη 0,8760 λίρα ανά ευρώ.