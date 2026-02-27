ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα
13:41 - 27 Φεβ 2026

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται την Παρασκευή (27/2), καθώς οι επενδυτές παραμένουν σε επαγρύπνηση για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, μετά την επέκταση των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται πάνω από 1,13 δολάρια, ή 1,98%, φτάνοντας τα 72,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κερδίζει επίσης 2,02% στα 66,53 δολάρια το βαρέλι.

«Επικρατεί αβεβαιότητα, ο φόβος ωθεί τις τιμές σήμερα υψηλότερα», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στη χρηματιστηριακή PVM. «Η άνοδος καθοδηγείται αποκλειστικά από τα αποτελέσματα των ιρανικών πυρηνικών διαπραγματεύσεων και από τη πιθανή στρατιωτική δράση που μπορεί να αναλάβουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν».

Σημειώνεται ότι συνολικά για την εβδομάδα που διανύουμε, το Brent ήταν πιθανό να κλείσει με άνοδο 0,2%, ενώ το WTI προοριζόταν για πτώση 0,1%.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη την Πέμπτη, μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περισσότερο από ένα δολάριο το βαρέλι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι συζητήσεις είχαν σταματήσει λόγω της αμερικανικής απαίτησης για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν. Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν όταν ο μεσολαβητής από το Ομάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Sayyid Badr Albusaidi, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με τεχνικές συναντήσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

«Πιστεύουμε ότι ο τελευταίος γύρος συνομιλιών προσφέρει κάποια ελπίδα για ειρηνική επίλυση, αλλά οι στρατιωτικές επιθέσεις δεν έχουν αποκλειστεί», δήλωσε ο αναλυτής της DBS, Suvro Sarkar.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις 19 Φεβρουαρίου ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέσα σε 10 έως 15 ημέρες, διαφορετικά «θα συμβούν πραγματικά κακά πράγματα».

Στις τιμές του πετρελαίου έχουν ενσωματωθεί γεωπολιτικά «πριμ» ύψους 8 έως 10 δολαρίων το βαρέλι, λόγω του φόβου ότι μια σύγκρουση θα διαταράξει την προσφορά στη Μέση Ανατολή μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, δήλωσε ο Sarkar.

Για να μετριάσει τον αντίκτυπο από μια πιθανή επίθεση, η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μίλησαν στο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα παραγωγών OPEC+, εν τω μεταξύ, πιθανότατα θα εξετάσει την αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως για τον Απρίλιο στη συνάντησή της της 1ης Μαρτίου, όπως δήλωσαν πηγές, μετά την αναστολή των αυξήσεων παραγωγής το πρώτο τρίμηνο.

Αμετάβλητο το φυσικό αέριο - Ενίσχυση για το ασήμι

Την ίδια ώρα, αμετάβλητο παραμένει το φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κινούνται στα 32.140 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μικτές είναι οι τάσεις στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς αυτή την ώρα κατά 0,06% στα 5,190.90 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται 2,87% στα 89.495 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός κερδίζει 1,98% στα 6.1248 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ στα 1,1801 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3473 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί 0,14% έναντι του ευρώ στη 0,8760 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλακιάς: Τρία χρόνια και κανένας υπεύθυνος στη φυλακή
Ειδήσεις

Πλακιάς: Τρία χρόνια και κανένας υπεύθυνος στη φυλακή

Νέος κύκλος Plaisiobots: The Race 4.0 – Από την Ελλάδα στους παγκόσμιους διαγωνισμούς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Νέος κύκλος Plaisiobots: The Race 4.0 – Από την Ελλάδα στους παγκόσμιους διαγωνισμούς

Η αψυχολόγητη ανάρτηση του Τσίπρα για τις υποκλοπές, το εξώδικο και η συνέχεια… επί της οθόνης
Ανεμοδείκτης

Η αψυχολόγητη ανάρτηση του Τσίπρα για τις υποκλοπές, το εξώδικο και η συνέχεια… επί της οθόνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent
Εμπορεύματα

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται
Εμπορεύματα

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από την Nvidia παρά την άνοδο στο πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
04/06/2026 - 15:25

Μητσοτάκης: «Κλειδί» για Ελλάδα και Βουλγαρία οι ενεργειακές διασυνδέσεις και ο Κάθετος Διάδρομος

Ειδήσεις
04/06/2026 - 15:23

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
04/06/2026 - 15:11

Καμμένος: Ανοιχτός σε συνεργασία με Καρυστιανού - Λάθος ότι έβγαλε «ΕΛΑΣ» το κόμμα ο Τσίπρας

Οικονομία
04/06/2026 - 14:54

Eurobank: Θετικοί οι δείκτες για την οικονομία, αλλά με προειδοποιητικά σημάδια

Ακίνητα
04/06/2026 - 14:52

Κόκκινα δάνεια: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 14:38

Βραβείο ψηφιακού μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Πολιτική
04/06/2026 - 14:32

Χαρίτσης: Η θέση της Νέας Αριστεράς οδηγεί σε αδιέξοδο - Δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων

Ναυτιλία
04/06/2026 - 14:29

Qu Shengbin (ΟΛΠ): Σχέδιο για περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 14:25

Άλσος Βεΐκου: Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από μελίσσια

Πολιτική
04/06/2026 - 14:20

Σκάνδαλο υποκλοπών: Αίτημα Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο

Πολιτική
04/06/2026 - 14:19

Κόκκαλης για ΕΛΑΣ: Βεβαίως και υπάρχουν συζητήσεις με τον Τσίπρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
04/06/2026 - 14:09

Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Καλύτερος Ταξιδιωτικός Προορισμός στον Κόσμο» στα Grand Travel Award Finland 2026

Υγεία
04/06/2026 - 14:03

ΠΟΥ: 1,5 εκατομμύριο θάνατοι το χρόνο οφείλονται σε ακατάλληλα τρόφιμα

Ανεμοδείκτης
04/06/2026 - 13:57

Το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο Ραν Ταν Πλαν

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:54

Κίνηση αναδιάρθρωσης από τη MORE για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία

Εμπορεύματα
04/06/2026 - 13:47

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 13:41

ΟΗΕ: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας η Γερμανία – Αυστρία και Πορτογαλία κέρδισαν τις ευρωπαϊκές έδρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

Ακίνητα
04/06/2026 - 13:08

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:55

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:53

Μπρατάκος: Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:56

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τεχνολογία
04/06/2026 - 12:39

ESET: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Νομίσματα
04/06/2026 - 12:32

Οι «σιδερένιοι» κάτοχοι Bitcoin λυγίζουν: Σήμα ότι η αγορά πλησιάζει στον πάτο;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:31

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ