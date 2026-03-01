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Χριστοδουλίδης: Διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς την Κύπρο
Ειδήσεις
15:17 - 01 Μαρ 2026

Χριστοδουλίδης: Διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς την Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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 Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, προέβη σήμερα Κυριακή (01/03) σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας σχετικά με πυραύλους που φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς την Κύπρο. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απειλής για τη χώρα.    

Στο ίδιο πλαίσιο, και μέσω ανάρτησής του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε τα εξής:

«Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επικοινώνησε αναφορικά με τις εξελίξεις στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν είναι στόχος. Διατηρούμε άμεση επικοινωνία. Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως ενήμερες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν στο πλαίσιο των αντιποίνων της Τεχεράνης, κατευθύνονταν προς την Κύπρο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Όπως ανέφερε, μαχητικά της RAF απογειώνονται από βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και το Κατάρ, με αποστολή την προστασία τους από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι πύραυλοι στόχευαν σκόπιμα τις βρετανικές βάσεις και υπογράμμισε ότι τελικά αναχαιτίστηκαν. Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση ως απόδειξη μιας «αδιάκριτης» και κλιμακούμενης ιρανικής αντίδρασης.

Μιλώντας στο Sky News, ο Χίλι δήλωσε ότι το Λονδίνο έχει προχωρήσει σε «ενεργές δράσεις», επισημαίνοντας ότι οι βρετανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχυθεί. Όπως είπε, πραγματοποιούνται πτήσεις επιτήρησης και αναχαιτίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απειλούν τις βάσεις, το προσωπικό ή τους συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή και επιδεινούμενη κατάσταση.

Η Βρετανία έχει αναπτύξει πολεμικά αεροσκάφη στην Κύπρο και στο Κατάρ, καθώς και πρόσθετα ραντάρ και επίγεια συστήματα αντιμετώπισης drones. Πάντως, δεν θεωρείται ότι μαχητικά τύπου Eurofighter Typhoon ή F-35 Lightning II συμμετείχαν στις αναχαιτίσεις.

Σημειώνεται ότι ο βρετανικός στρατός δεν λαμβάνει μέρος σε επιθετικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, αλλά συνεργάζεται με συμμάχους για την προάσπιση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και των εταίρων του στον Κόλπο και γύρω από την Κύπρο, όπου βρίσκεται σημαντική βρετανική αεροπορική βάση.

Τέλος, ο Χίλι απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να δώσουν τις σχετικές εξηγήσεις. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι όλες οι βρετανικές αμυντικές επιχειρήσεις στην περιοχή διεξάγονται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 14:51
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