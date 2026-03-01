Ο πόλεμος και οι αντισυστημικές ονειρώξεις

Ό,τι κι αν συμβαίνει σε κάθε (γεω)πολιτική συγκυρία, έρχονται γεγονότα και εξελίξεις που βάζουν κάποια πράγματα στη θέση τους ή τουλάχιστον ορίζουν το μέτρο των καταστάσεων.

Αυτό συμβαίνει και τώρα με τον πόλεμο ΗΠΑ/Ισραήλ - Ιράν. Αντιλαμβάνεται κανείς σχετικά εύκολα τι ανατροπές μπορεί να επιφέρει μία γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πώς θα ήταν δυνατόν όλα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, να τα ξεχάσουμε σε λίγες ημέρες. Όλα αυτά αναλόγως των εξελίξεων και της διάρκειας του πολέμου, φυσικά.

Αυτό που φανερώνεται πάντως ως ακόμη μεγαλύτερο παράδοξο, ειδικά σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, τόσο κοντά σε αυτή τη ζώνη πυρός, είναι ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον ορισμένοι συνεχίζουν να έχουν αντισυστημικές ονειρώξεις. Μπορεί βέβαια να κοπούν κι αυτές απότομα, λίαν συντόμως…