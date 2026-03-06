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Πετρέλαιο: Ιστορικό εβδομαδιαίο ράλι 35% στο WTI και 28% στο Brent λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Εμπορεύματα
23:15 - 06 Μαρ 2026

Πετρέλαιο: Ιστορικό εβδομαδιαίο ράλι 35% στο WTI και 28% στο Brent λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο στην ιστορία των συμβολαίων futures, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί τεράστιες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.  

Με βάση τις τελευταίες διακυμάνσεις της Παρασκευής(6/3), το Brent κατέγραψε άνοδο κοντά στο 7% φτάνοντας στα 92,54 δολάρια, ενώ το αργό έκανε «άλμα» της τάξης του 12,13% αγγίζοντας τα 90,84 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 35,63%, τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ από την έναρξη διαπραγμάτευσης των σχετικών συμβολαίων το 1983. Το Brent, από την άλλη, ενισχύθηκε περίπου κατά 28%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Απρίλιο του 2020.

Η απότομη άνοδος των τιμών αποδίδεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Η ένταση έχει σχεδόν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου διεθνώς.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή (6/3) «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μια σύγκρουση με μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να εκτιναχθούν ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια συνεχίσουν να μην μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως τόνισε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε «να καταρρεύσει τις οικονομίες του κόσμου».

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Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι, αν η κρίση παραταθεί, αρκετές χώρες του Κόλπου θα αναγκαστούν να επικαλεστούν κατάσταση «ανωτέρας βίας» στις ενεργειακές τους εξαγωγές. «Όλοι όσοι δεν έχουν ακόμη κηρύξει κατάσταση «ανωτέρας βίας» πιθανότατα θα το κάνουν τις επόμενες ημέρες αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι εξαγωγείς πετρελαίου της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονες νομικές και εμπορικές πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισ. δολαρίων για δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο, σε μια προσπάθεια να επανέλθει η ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Παρά το μέτρο, οι αγορές πετρελαίου δεν φαίνεται να καθησυχάζονται.

Ήδη οι επιπτώσεις στις ενεργειακές υποδομές είναι εμφανείς. Σύμφωνα με αξιωματούχους από το Ιράκ, η χώρα έχει διακόψει παραγωγή περίπου 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως. Παράλληλα, και το Κουβέιτ έχει αρχίσει να περιορίζει την παραγωγή του, καθώς οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι πλησιάζουν στα όριά τους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί εάν δεν αποκατασταθεί σύντομα η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η Natasa Kaneva, επικεφαλής έρευνας παγκόσμιων εμπορευμάτων της JPMorgan, σημείωσε ότι η αγορά περνά πλέον από την απλή αποτίμηση γεωπολιτικού κινδύνου στη διαχείριση πραγματικών διαταραχών στην προσφορά.

Όπως ανέφερε σε ενημέρωση προς πελάτες της τράπεζας, οι περικοπές στην παραγωγή θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, εφόσον παραμείνει κλειστό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Η JPMorgan εκτιμά επίσης ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην προσφορά μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν και στους καταναλωτές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή της απλής βενζίνης αυξήθηκε σχεδόν κατά 27 σεντ μέσα σε μία εβδομάδα, αγγίζοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μπήκε την Παρασκευή (6/3) στην έβδομη ημέρα του. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (5/3), ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μόλις άρχισαν να πολεμούν».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 23:32
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