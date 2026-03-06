«Αινίγματα» Τραμπ: Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν – Πώς οραματίζεται την «επόμενη μέρα»

«Θα τελειώσει όταν το θέλω εγώ», δήλωσε την Πέμπτη (5/3) ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News, προσπαθώντας να καταστήσει σαφές ότι το πότε θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι αποκλειστικά στο χέρι του.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο, ενώ αντίθετα το Ιράν έχει «αποδεκατιστεί για μια περίοδο 10 ετών».

Την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με την ποδοσφαιρική ομάδα Inter Miami, είπε ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί στην Κούβα, αφού τελειώσει με το Ιράν· σημειώνοντας χαρακτηριστικά «θέλουμε πρώτα να τελειώνουμε εκεί πέρα, αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου».

Όταν, δε, είχε ξεσπάσει η κρίση μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν το Σάββατο (28/2), ο πλανητάρχης είχε δηλώσει πως ο πόλεμος θα διαρκούσε γύρω στις τρεις εβδομάδες.

Από την άλλη, την Παρασκευή (6/3), η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έδωσε άλλο χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, έχει ήδη περάσει σχεδόν η πρώτη εβδομάδα κατά την οποία η Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί στο σύνολό της σε εμπόλεμη ζώνη, αφού το Σάββατο (7/3) συμπληρώνονται ακριβώς επτά ημέρες από την πρώτη επίθεση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.

Κι αυτό είναι μόνον το ένα «αίνιγμα» σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει παγκόσμιες συνέπειες, καθώς πέρα από τις τραγικές συνέπειες στην περιοχή, έχει οδηγήσει σε «εκτροχιασμό» και τις αγορές, με τις τιμές ενέργειας να εκτοξεύονται.

Το σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν

Το δεύτερο «αίνιγμα» σχετίζεται με το όραμα του Αμερικανού προέδρου για την «επόμενη μέρα» στο Ιράν, πράγμα που συμπεριλαμβάνει αναπόφευκτα και την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Την Παρασκευή (6/3) ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά μόνο αν υπάρξει πλήρης παράδοση άνευ όρων. Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και προ μερικών ημερών (3/3) όταν ξεκαθάρισε πως πλέον «είναι πολύ αργά» για συνομιλίες με την ιρανική κυβέρνηση.

Σε ένα τέτοιο σενάριο – που σύμφωνα με τις δηλώσεις της Λέβιτ ο Λευκός Οίκος υπολογίζει να πετύχει μέσα στον επόμενο 1 με 1 ½ μήνα – ο Τραμπ θα επιλέξει τον επόμενο ηγέτη του Ιράν, προκειμένου η χώρα να «έχει ένα σπουδαίο μέλλον», όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο Truth Social.

Την Πέμπτη (5/3), δε, σημείωσε, μιλώντας στο Axios, ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δεν είναι ο κατάλληλος για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την επιλογή του Μοτζάμπα Χαμενεΐ ως «απαράδεκτη», παρότι αναγνώρισε ότι είναι ο πιθανότερος διάδοχος και τόνισε ότι «πρέπει» να συμμετάσχει ο ίδιος στον διορισμό του επόμενου ηγέτη.

«Χρειαζόμαστε κάποιον που θα φέρει ειρήνη και σταθερότητα στο Ιράν», υπογράμμισε αμέσως μετά.

Μία ημέρα μετά (6/3), ωστόσο, δήλωσε μιλώντας στο CNN ότι δεν θα ήταν απίθανο να δεχτεί ακόμη κι έναν θρησκευτικό ηγέτη, υποστηρίζοντας ότι ήδη συνεργάζεται με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και «είναι εξαιρετικοί».

Υπογράμμισε, βέβαια, για μία ακόμη φορά ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί και δεν είναι στην κατάσταση που ήταν προηγουμένως, καθιστώντας σαφές ότι αυτό αξιολογείται ως η σημαντικότερη παράμετρος εν προκειμένω, ανεξάρτητα από το ποιος θα αναλάβει την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο οποίος, φυσικά, θα πρέπει να είναι φίλα προσκείμενος στις ΗΠΑ, προκειμένου – όπως είπε – σε δέκα χρόνια κάποιος άλλο πρόεδρος να μην αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα.

Η νέα παράμετρος στην «εξίσωση»

Κι εδώ στην «εξίσωση» μπαίνουν κι οι Κούρδοι, με τον Τραμπ να υποστηρίζει δημόσια την υποστήριξή του σε μία πιθανή στρατιωτική επίθεση των κουρδικών αντιπολιτευόμενων ομάδων κατά του Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν. Θα το υποστήριζα πλήρως», είπε την Πέμπτη (5/3) στο Reuters, με το πρακτορείο να μεταδίδει την επόμενη ημέρα ότι αυτό το πλάνο έχει την υποστήριξη και του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο λόγος που ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τμήματα του δυτικού Ιράν είναι για να στηρίξει ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές και να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με όσα δηλώνουν τρεις πηγές με γνώση των συνομιλιών του Ισραήλ με τις εν λόγω οργανώσεις.

Ένας αρχικός στόχος των κουρδικών οργανώσεων φέρεται πως είναι η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων, ανέφεραν οι τρεις πηγές, και συγκεκριμένα τις πόλεις Οσναβιέ και Πιρανσάχρ (μεταξύ άλλων). Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ισραήλ δεν προσδοκά ότι οι Κούρδοι θα μπορέσουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ιράν, αλλά ότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να αποδυναμώσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στις απομακρυσμένες περιοχές και να αποσπάσει την προσοχή των Φρουρών της Επανάστασης.

Ωστόσο, αναπόφευκτα τίθεται το ερώτημα του πώς η συμμετοχή των Κούρδων στις επιχειρήσεις θα επηρεάσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα» στην περιοχή.