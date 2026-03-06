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Μέση Ανατολή: Αδιάκοπο σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Ισραήλ – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις
Ειδήσεις
19:38 - 06 Μαρ 2026

Μέση Ανατολή: Αδιάκοπο σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό και Ισραήλ – Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Καμία συμφωνία, παρά μόνον «άνευ όρων παράδοση» είναι το σημερινό (6/3) μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, ενώ εν τω μεταξύ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να μαίνεται και το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει την «καρδιά» της ιρανικής πρωτεύουσας, αλλά και τη Βηρυτό, με στόχο να «λυγίσει» τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη Χεζμπολάχ.  

Νωρίτερα σήμερα (Παρασκευή, 6/3) οι IDF εξαπέλυσαν επίθεση με 50 αεροσκάφη, καταστρέφοντας πλήρως το καταφύγιο του Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις που εξαπολύει η Τεχεράνη έχουν μειωθεί αρκετά, με τους Ισραηλινούς να τις υπολογίζουν περί τις 20 ημερησίως. Ωστόσο, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποιεί τους Khorramshahr-4, τους ισχυρότερους πυραύλους που διαθέτει η χώρα.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στις αγορές είναι σοβαρός, με το πετρέλαιο να συνεχίζει το ράλι και τις τιμές να εκτοξεύονται ιδίως μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Υπ. Ενέργειας του Κατάρ ότι το πετρέλαιο δεν αποκλείεται να φτάσει στα 150 δολάρια λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ξεπέρασε τα 91 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό βρέθηκε πάνω απ’ τα 88 δολάρια το βαρέλι. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι τιμές μπήκαν σε τροχιά για να καταγράψου τη μεγαλύτερη άνοδο από τις αρχές του 2020.

Εν τω μεταξύ, σημερινό δημοσίευμα της WP θέλει τη Μόσχα να συνεργάζεται με το Ιράν, παρέχοντας πληροφορίες για να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο

- Το βράδυ της Παρασκευής (6/3), ολοκληρώθηκε το 15ο χτύπημα των IDF στο δυτικό Ιράν και την Τεχεράνη, με τα πλήγματα να στοχεύουν κυρίως υπόγειες υποδομές. Συνολικά, τουλάχιστον 400 στόχοι χτυπήθηκαν σε λίγες ώρες σήμερα στο Ιράν από τους IDF. Το απόγευμα, δύο νέες εκρήξεις συντάραξαν την Τεχεράνη.

- Το απόγευμα, ο Μπ. Νετανιάχου δήλωσε: «Χτυπάμε τον εχθρό, την ηγεσία του, το καθεστώς [...] είμαστε σε πορεία ολοκλήρωσης όλων των στόχων μας».

- Η Τεχεράνη απείλησε να στοχοποιήσει όλες τις εγκαταστάσεις της αυτόνομης περιοχής του Ιράκ εάν επιτραπεί στους εξόριστους Κούρδους Ιρανούς μαχητές να εισέλθουν στο Ιράν. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε την Ευρώπη ότι αν εμπλακεί οποιαδήποτε χώρα στις επιθέσεις, θα αποτελέσει νόμιμο στόχο του Ιράν.

- Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις στο Μπαχρέιν, με τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές. Ακόμη, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 4 drones προς το Ιράκ, τα οποία χτύπησαν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βασόρα.

- Εν τω μεταξύ, βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς το κεντρικό Ισραήλ, ενώ δεν έχουν σταματήσει και οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ.

- Το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά διασποράς, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvs4p4g92ux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Στα Στενά του Ορμούζ ένα ακόμη πλοίο τυλίχτηκε στις φλόγες, σύμφωνα με την τηλεόραση του Ιράν, αφού επλήγη από drone. Παράλληλα, οι ΗΠΑ διέψευσαν ότι το «Αβραάμ Λίνκολν» επλήγη από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως είχε μεταδοθεί χθες από το Ιράν.

- Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 24.000 Αμερικανοί έχουν πολίτες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου.

- Στον Λίβανο, οι εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις έφτασαν τους 300.000, σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) . Το Ισραήλ ζήτησε από τον άμαχο πληθυσμό να εκκενώσει εκατοντάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, στην περιοχή Μπεκάα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, «με έναν αριθμό δυνητικά εκτοπισμένων που μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο», δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvvmj5ab3q9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καανί, φέρεται εκτελέστηκε από την ιρανική ηγεσία με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας Μοσάντ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvvmj5uwbdd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

- Η Κύπρος παραμένει σε συναγερμό. Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί σήμερα ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες, θέτοντας σε συναγερμό το Ακρωτήρι, ο οποίος ωστόσο έληξε λίγα λεπτά αργότερα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 20:27
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