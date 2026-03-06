Υπουργός Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές πετρελαίου - Καθησυχαστικός ο ΔΟΕ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της παραγωγής και εξαγωγών ενέργειας από τις χώρες του Κόλπου μέσα σε λίγες εβδομάδες, προειδοποιεί ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σάαντ αλ-Καάμπι. Η κατάσταση αναμένεται να προκαλέσει άνοδο της τιμής του πετρελαίου έως τα 150 δολάρια το βαρέλι, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Ο Κάαμπι επεσήμανε ότι οι χώρες της περιοχής που δεν έχουν ακόμη κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας θα χρειαστεί να το πράξουν τις επόμενες ημέρες, εφόσον η σύγκρουση συνεχιστεί. «Όλοι οι εξαγωγείς του Κόλπου θα χρειαστεί να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας», τόνισε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ακόμη και αν ο πόλεμος σταματήσει άμεσα, η επιστροφή σε κανονικό κύκλο παραγωγής και διανομών θα απαιτήσει «εβδομάδες ή και μήνες».

Ήδη, το Κατάρ προχώρησε στη διακοπή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Δευτέρα 3 Μαρτίου, λόγω των συνεχιζόμενων πλήξεων του Ιράν σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. Η παραγωγή LNG του Κατάρ αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας προσφοράς, καθιστώντας κρίσιμη τη διακοπή για την εξισορρόπηση της ζήτησης σε Ασία και Ευρώπη.

Ο υπουργός εξήγησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκληθεί ζημιές στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις του Κατάρ, αλλά οι επιπτώσεις στις παράκτιες επιχειρήσεις αξιολογούνται ακόμη.

Η προειδοποίηση του Καάμπι υπογραμμίζει τον κίνδυνο σημαντικών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, σε μια περίοδο όπου οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν ήδη δεχθεί πιέσεις λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», αναφέρει καθησυχαστικά από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναφορικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολη στην ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη και στο κόσμο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ αναγνώρισε ένα «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευση του πετρελαίου εξαιτίας του πολέμου, όμως «δεν υπάρχει έλλειψη», επέμεινε ενώπιον των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Στο στάδιο αυτό, «καμιά συλλογική δράση» δεν προβλέπεται συνεπώς αναφορικά με το πετρέλαιο, δήλωσε, αν και εξετάζονται «όλες οι επιλογές».

Ο Φατίχ Μπιρόλ έφθασε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον εφοδιασμό και στις τιμές της ενέργειας.