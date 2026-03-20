Πετρέλαιο: «Ασανσέρ» οι τιμές εν αναμονή των αποφάσεων για άρση κυρώσεων στο ιρανικό αργό

Οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν τη διαπραγμάτευση σε υψηλά επίπεδα την Παρασκευή 20/3, ακόμη και μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται σύντομα να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό αργό που βρίσκεται σε τάνκερ, κίνηση που στοχεύει στην αποσυμπίεση των τιμών μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Στην πορεία, όμως, τις ημέρας φαίνεται να ξεκίνησε η αποσυμπίεση στις τιμές του αργού και το ακολούθησε και το Brent.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, τα futures του Brent σημειώνουν απώλειες κατά 0,60%, φτάνοντας τα 108,00 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού WTI για παράδοση Απριλίου σημειώνουν αυτή την ώρα πτώση 0,94%, στα 94,62 δολάρια.

«Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στα πλοία, περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business Network. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανέφερε επίσης ότι η χώρα του υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει νωρίτερα από ό,τι αναμένεται.

Η Citi σημείωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει έντονη άνοδο στις τιμές πετρελαίου και συναφών εμπορευμάτων, οδηγώντας την τράπεζα σε αναθεώρηση της βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης τιμών.

Πλέον, η Citi αναμένει ότι το Brent και το WTI θα φτάσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι μέσα στους επόμενους έναν έως τρεις μήνες και ενδέχεται να φτάσουν τα 150 δολάρια σε σενάριο bull market, εάν οι διαταραχές ενταθούν. Ωστόσο, η βασική της εκτίμηση υποθέτει αποκλιμάκωση μέσα σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, επιτρέποντας στο Brent να υποχωρήσει στα 70–80 δολάρια έως το τέλος του έτους.

Ταυτόχρονα, τα βασικά spreads του αργού έχουν διευρυνθεί σημαντικά, με την Citi να αναθεωρεί τις προβλέψεις Brent-WTI λόγω αυξημένων ναυτιλιακών εξόδων και υψηλής ζήτησης στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ για εσωτερικά βαρέλια.

Αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι εάν οι διαταραχές από τον πόλεμο στο Ιράν συνεχιστούν έως τα τέλη Απριλίου.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι η επανεισαγωγή του ιρανικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα βοηθήσει στον περιορισμό των τιμών μέσα στις επόμενες 10 έως 14 ημέρες.

«Η πιθανότητα για γρήγορη αναστροφή στις τιμές ενέργειας είναι απίθανη, καθώς έχει ήδη προκληθεί ζημιά στην παραγωγή», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank. «Το γεγονός παραμένει ότι η αγορά είναι στενή».

Για την εβδομάδα, το Brent καταγράφει άνοδο σχεδόν 7%, ενώ το WTI αναμένεται να σημειώσει πτώση περίπου 2%, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του σε πέντε εβδομάδες.

Στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης την Παρασκευή, και τα δύο benchmarks είχαν υποχωρήσει λίγο από τα «πολεμικά τους premiums», καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες άρχισαν να αναγνωρίζουν την ανάγκη αυτοσυγκράτησης και αποκλιμάκωσης, δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova. Πρόσθεσε ότι οι αγορές θα παραμείνουν ευαίσθητες στον κρίσιμο κόμβο του Ορμούζ.

«Η ζημιά έχει ήδη γίνει, και ακόμη κι αν επιτευχθεί ασφαλής διέλευση των τάνκερ μέσω του Ορμούζ, η πλήρης αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να πάρει πολύ χρόνο», δήλωσε η Sachdeva.

Σε ενίσχυση της προσφοράς των ΗΠΑ, η παραγωγή αργού στη Βόρεια Ντακότα αναμένεται να αυξηθεί αυτόν τον μήνα και τους επόμενους, καθώς οι εταιρείες επανεκκινούν ανενεργά πηγάδια και αίρονται περιορισμοί του χειμώνα, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο κρατικός ρυθμιστικός φορέας.

Το Τμήμα Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Ντακότα σημείωσε, ωστόσο, ότι η ταχύτητα της δραστηριότητας θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια διατήρησης υψηλών τιμών πετρελαίου και ότι οι προϋπολογισμοί των μεγάλων εταιρειών έχουν ήδη καθοριστεί.

Μικρή διόρθωση για το φυσικό αέριο – Άνοδος για τον χρυσό

Τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου μετά το χθεσινό άλμα στα 64 δολάρια ανά μεγαβατώρα μετά το πλήγμα του Ιράν στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο στο Κατάρ, την Παρασκευή παρουσιάζουν μια μικρή διόρθωση κατά 1,692% στα 60,765 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα πολύτιμα μέταλλα, η εικόνα είναι αμφίρροπη με τον χρυσό να κερδίζει κατά 1,40% στα 4.672,30 δολάρια η ουγγιά, περιορίζοντας τις χθεσινές απώλειες. Την ίδια ώρα, το ασήμι κερδίζει κατά 1,52% που το φέρνουν στα 72,30 δολάρια η ουγγιά προσπαθώντας να επανέλθει μετά την πανωλεθρία της Πέμπτης. Τέλος, ο χαλκός κερδίζει κατά 0,06% στα 5,4725 δολάρια η ουγγιά.

Στα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,16% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1571 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα χάνει 0,12% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,864 και το δολάριο κερδίζει κατά 0,29% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3390.