Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $97 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου διαμορφώνονται κοντά σε υψηλά επίπεδα έξι εβδομάδων τη Δευτέρα (7/9), καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και άλλες περιοχές διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα τις ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent σημειώνουν άνοδο 0,35% στα 96,66 δολάρια ανά βαρέλι κινούμενα στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διατηρείται επίσης κοντά σε υψηλό έξι εβδομάδων ενισχυόμενο κατά 0,04% στα 91,52 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο σχεδόν 10%, μετά την επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο (5/9), ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μεταξύ των οποίων ένα στα ανοιχτά της νήσου Χαργκ, κοντά στον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε το Σάββατο ότι έθεσε στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ μέσω μη εγκεκριμένων διαδρομών, καθώς και τρία ακόμη αμερικανικά πλοία σε άλλες περιοχές.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου συνιστούν «σημαντική κλιμάκωση», δήλωσε η Marisks, εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών.

«Τα εμπορικά πετρελαιοφόρα χρησιμοποιούνται πλέον σκόπιμα ως εργαλεία αμοιβαίας οικονομικής πίεσης, αποδυναμώνοντας σημαντικά την προηγούμενη διάκριση μεταξύ στρατιωτικής αντιπαράθεσης και εμπορικής ναυτιλίας», πρόσθεσε.

Κατά μέσο όρο, 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 10 ημέρες, ο χαμηλότερος αριθμός από το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler τη Δευτέρα.

«Εάν η κίνηση των πετρελαιοφόρων αρχίσει να επιβραδύνεται σημαντικά, η αγορά θα μπορούσε να προεξοφλήσει ένα πολύ μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά. Και υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής αναλύσεων αγοράς στην Phillip Nova.

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και στα 120 δολάρια το βαρέλι, εάν ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της ναυσιπλοΐας.

Μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα ανακοινωθεί έξω από τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αυτό το φόντο, ο OPEC+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική του για την παραγωγή πετρελαίου για τον Οκτώβριο, κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής, ανακοίνωσε ο όμιλος παραγωγών σε σχετική δήλωση, καθώς πρέπει πρώτα να συμφωνήσει σε νέες ποσοστώσεις προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματα όσον αφορά την παραγωγή.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου ανεβαίνουν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) κατά 2,69% στα 73,89 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική του πορεία σημειώνοντας μείωση 0,63% στα 4,448.51 η ουγγιά, ενώ και το ασήμι καταγράφει πτώση 0,70% στα 66,28 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% στα 6,6870 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1621 δολάρια ανά ευρώ, ενώ μείωση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,14% στα 1,3533 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει κέρδη 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8587 λίρα προς ευρώ.