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Έλλειμμα έως 4 εκατ. τόνους: Ο πόλεμος πλήττει την αλυσίδα αλουμινίου
Εμπορεύματα
18:38 - 16 Απρ 2026

Έλλειμμα έως 4 εκατ. τόνους: Ο πόλεμος πλήττει την αλυσίδα αλουμινίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος στο Ιράν πυροδοτεί μια πρωτοφανή κρίση στην παγκόσμια αγορά αλουμινίου, με δυνητικά καταστροφικές αλυσιδωτές επιπτώσεις σε τομείς τόσο διαφορετικούς όσο οι κατασκευές, η συσκευασία, οι μεταφορές και η πράσινη ενέργεια.

Σύμφωνα με το Reuters, ακόμη κι αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, θα μπορούσε να χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να ανακάμψει η Emirates Global Aluminium από τις ζημιές που προκάλεσε πυραυλική επίθεση στο εργοστάσιο τήξης της στο Al Taweelah τον περασμένο μήνα.

Η Aluminium Bahrain (Alba), η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής σε μία τοποθεσία εκτός Κίνας, έχει επίσης πληγεί, αν και το μέγεθος των ζημιών δεν είναι ακόμη γνωστό. Η Alba είχε ήδη μειώσει την παραγωγή της πριν από την επίθεση, όπως και η Qatar Aluminium, λόγω έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ να έχει περιοριστεί σημαντικά, οι απώλειες παραγωγής ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς τα εργοστάσια εξαντλούν τα αποθέματα πρώτων υλών.

Η παγκόσμια αγορά ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειμμα έως και 4 εκατομμυρίων μετρικών τόνων φέτος, σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία Wood Mackenzie.

Οι δυτικοί αγοραστές θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος αυτού του σοβαρού πλήγματος στην προσφορά, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις τις επόμενες εβδομάδες, αν θέλουν να μετριάσουν τις επιπτώσεις.

Περιορισμένα αποθέματα

Στο παρελθόν, η αγορά μπορούσε να στραφεί στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) για επιπλέον ποσότητες μετάλλου. Τα καταγεγραμμένα αποθέματα ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια τόνους στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Έκτοτε, τα αποθέματα του LME έχουν μειωθεί σε κάτω από 400.000 τόνους, με άλλους 100.000 τόνους να βρίσκονται εκτός επίσημης καταχώρισης (off-warrant).

Οι αποθήκες του CME έχουν επίσης «αδειάσει». Τα συνολικά διαθέσιμα προς παράδοση αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 70% από τις αρχές του έτους και πλέον ανέρχονται μόλις σε 1.864 τόνους.

Ακόμη και αυτά τα στοιχεία είναι παραπλανητικά. Το ρωσικό αλουμίνιο, το οποίο πολλοί δυτικοί χρήστες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν λόγω κυρώσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αντιπροσώπευε 270.000 τόνους των καταγεγραμμένων αποθεμάτων του LME στα τέλη Μαρτίου.

Οι έμποροι διαγκωνίζονται για το μη ρωσικό μέταλλο. Κάποιος απέσυρε 98.000 τόνους ινδικού αλουμινίου από τα αποθέματα του LME την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, μόνο για να τους επαναφέρει στην αγορά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι διαφορές τιμών εκτοξεύθηκαν.

Η διαφορά μεταξύ της τιμής άμεσης παράδοσης και της τρίμηνης τιμής έφτασε σε backwardation 95,50 δολαρίων ανά τόνο, το υψηλότερο επίπεδο στενότητας της αγοράς από το 2007.

Περιορισμοί στην ενέργεια

Υπάρχει ανενεργή δυναμικότητα σε μονάδες τήξης, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που θεωρητικά θα μπορούσε να επανενεργοποιηθεί για να ανακουφίσει την έλλειψη φυσικού μετάλλου.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δυναμικότητας έκλεισε κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων. Η παραγωγή αλουμινίου γίνεται μέσω ηλεκτρόλυσης και μια τυπική μονάδα μπορεί να καταναλώνει τόση ενέργεια όσο μια πόλη στο μέγεθος της Βοστώνης.

Δεδομένων των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στις τιμές της ενέργειας, είναι εξαιρετικά απίθανο να επανεκκινήσει σημαντικό μέρος αυτών των μονάδων.

Μάλιστα, η παγκόσμια έλλειψη προσιτής ενέργειας είχε ήδη οδηγήσει σε περισσότερα κλεισίματα πριν καν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο.

Το εργοστάσιο τήξης αλουμινίου Mozal στη Μοζαμβίκη, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία και λειτουργεί από την αυστραλιανή South32, τέθηκε σε καθεστώς συντήρησης τον Μάρτιο, αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει οικονομικά βιώσιμη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

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