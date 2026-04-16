ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
FT: Στροφή της ΕΕ σε πιο ελαστικούς κανόνες συγχωνεύσεων για τη δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
18:21 - 16 Απρ 2026

FT: Στροφή της ΕΕ σε πιο ελαστικούς κανόνες συγχωνεύσεων για τη δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί τη μεγαλύτερη χαλάρωση των κανονισμών για τις επιχειρηματικές συγχωνεύσεις των τελευταίων δεκαετιών, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχημάτων που θα μπορούν να ανταγωνιστούν κολοσσούς από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σύμφωνα με προσχέδιο προτάσεων που αποκάλυψαν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε παράγοντες όπως η καινοτομία, οι επενδύσεις και η ανθεκτικότητα της ενιαίας αγοράς, πέρα από την παραδοσιακή εστίαση στις επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη αναδιάρθρωση της πολιτικής ανταγωνισμού από τη δεκαετία του 2000. Τα νέα κριτήρια διευρύνουν τον τρόπο αξιολόγησης των συγχωνεύσεων, ανταποκρινόμενα σε πιέσεις επιχειρήσεων και επενδυτών που θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες υστερούν διεθνώς.

Εφόσον υιοθετηθεί, το νέο πλαίσιο θα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πολιτική στροφή υπέρ της δημιουργίας «ευρωπαϊκών πρωταθλητών». Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη υποστηρίξει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση για εταιρείες που επιδιώκουν διεθνή επέκταση.

Ωστόσο, η κατεύθυνση αυτή προκαλεί αντιδράσεις από ορισμένα κράτη-μέλη και στελέχη της Κομισιόν, που ανησυχούν ότι η χαλάρωση των περιορισμών μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ανταγωνισμό, υψηλότερες τιμές και αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Παρότι διατηρείται ως βασικός στόχος η προστασία του ανταγωνισμού, το προσχέδιο υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη επιχειρήσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορεί να τον ενισχύσει. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι σε σύγχρονους κλάδους με έντονη καινοτομία, η κλίμακα και οι επενδύσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, καλείται η αρμόδια διεύθυνση να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε στοιχεία όπως η κλίμακα, η καινοτομία και η ανθεκτικότητα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν θετικά, ακόμη και μέσω μεγαλύτερης συγκέντρωσης της αγοράς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ενίσχυση της καινοτομίας και των οικονομιών κλίμακας μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και πιο ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πότε θα ασχοληθεί τελικά ο Τραμπ με τα ελληνοτουρκικά;
Ανεμοδείκτης

Πότε θα ασχοληθεί τελικά ο Τραμπ με τα ελληνοτουρκικά;

ΗΠΑ: Πάνω από 13 πλοία σε αναστροφή πορείας λόγω ναυτικού αποκλεισμού - Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πάνω από 13 πλοία σε αναστροφή πορείας λόγω ναυτικού αποκλεισμού - Προειδοποιήσεις για κλιμάκωση

Η μάχη επιρροής στη Λιβύη: Πώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να εκτοπίσουν τη Ρωσία
Ειδήσεις

Η μάχη επιρροής στη Λιβύη: Πώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να εκτοπίσουν τη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα
Εμπορεύματα

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες
Ειδήσεις

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas
Ναυτιλία

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη
Ειδήσεις

FT: Στροφή της ΕΕ στις τράπεζες - Χαλαρώνουν οι κανόνες για να ενισχυθεί η ανάπτυξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:19

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ