FT: Στροφή της ΕΕ σε πιο ελαστικούς κανόνες συγχωνεύσεων για τη δημιουργία ισχυρών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με προσχέδιο προτάσεων που αποκάλυψαν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε παράγοντες όπως η καινοτομία, οι επενδύσεις και η ανθεκτικότητα της ενιαίας αγοράς, πέρα από την παραδοσιακή εστίαση στις επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη αναδιάρθρωση της πολιτικής ανταγωνισμού από τη δεκαετία του 2000. Τα νέα κριτήρια διευρύνουν τον τρόπο αξιολόγησης των συγχωνεύσεων, ανταποκρινόμενα σε πιέσεις επιχειρήσεων και επενδυτών που θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες υστερούν διεθνώς.

Εφόσον υιοθετηθεί, το νέο πλαίσιο θα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη πολιτική στροφή υπέρ της δημιουργίας «ευρωπαϊκών πρωταθλητών». Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη υποστηρίξει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση για εταιρείες που επιδιώκουν διεθνή επέκταση.

Ωστόσο, η κατεύθυνση αυτή προκαλεί αντιδράσεις από ορισμένα κράτη-μέλη και στελέχη της Κομισιόν, που ανησυχούν ότι η χαλάρωση των περιορισμών μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ανταγωνισμό, υψηλότερες τιμές και αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Παρότι διατηρείται ως βασικός στόχος η προστασία του ανταγωνισμού, το προσχέδιο υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη επιχειρήσεων σε μεγαλύτερη κλίμακα μπορεί να τον ενισχύσει. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι σε σύγχρονους κλάδους με έντονη καινοτομία, η κλίμακα και οι επενδύσεις είναι καθοριστικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, καλείται η αρμόδια διεύθυνση να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε στοιχεία όπως η κλίμακα, η καινοτομία και η ανθεκτικότητα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν θετικά, ακόμη και μέσω μεγαλύτερης συγκέντρωσης της αγοράς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η ενίσχυση της καινοτομίας και των οικονομιών κλίμακας μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και πιο ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες.