Άλμα στο πετρέλαιο με φόντο την κρίση ΗΠΑ - Ιράν και τη μάχη για το «60ήμερο» στο Κογκρέσο

Το πετρέλαιο σημειώνει άνοδο την Παρασκευή 1/5, μετά από μια ημέρα έντονων διακυμάνσεων, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Ιράν παραμένουν.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή 1/5, μία ημέρα μετά από συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις, κατά την οποία το συμβόλαιο του Brent crude για τον Ιούνιο έφτασε σε υψηλό τετραετίας πριν υποχωρήσει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με προθεσμία 60 ημερών του Κογκρέσου σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εκεχειρία που επιτεύχθηκε πριν από τρεις εβδομάδες έχει «τερματίσει» τις εχθροπραξίες.

Το συμβόλαιο Ιουνίου άγγιξε τα 126,41 δολάρια το βαρέλι πριν κλείσει στα 114,01 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή, τα συμβόλαια του Brent για παράδοση Ιουλίου ενισχύονται κατά 1,25% στα 111,65 δολάρια, ενώ το West Texas Intermediate για τον Ιούνιο σημειώνει άνοδο 0,56% στα 105,66 δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει προθεσμία 60 ημερών που προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του War Powers Resolution, σχετικά με τη στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν.

Με βάση τον νόμο του 1973, ο πρόεδρος πρέπει να αποσύρει στρατεύματα εντός 60 ημερών από την ενημέρωση του Κογκρέσου, εκτός αν υπάρξει έγκριση από τη Βουλή και τη Γερουσία. Μέχρι στιγμής, το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει τη συνέχιση της επιχείρησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία που επιτεύχθηκε πριν από τρεις εβδομάδες «τερμάτισε» τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με το MSNow, γεγονός που θα επέτρεπε στον Λευκό Οίκο να αποφύγει την αναζήτηση έγκρισης από το Κογκρέσο.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι η απουσία άμεσων συγκρούσεων μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και Ιράν από τις 7 Απριλίου σημαίνει πως η αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών δεν ισχύει πλέον.

«Για τους σκοπούς του War Powers Resolution, οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν τερματιστεί», δήλωσε ο αξιωματούχος στο MSNow.

Την ίδια επιχειρηματολογία είχε παρουσιάσει νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ακρόαση στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία ουσιαστικά «πάγωσε» τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ ο Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου, ενεργοποιώντας την προθεσμία των 60 ημερών που οδηγεί σε προθεσμία λήξης την 1η Μαΐου.

Ο πρόεδρος θα μπορούσε να ζητήσει παράταση 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με μέλη του Κογκρέσου.

Παρά την εκεχειρία, η ένταση παραμένει υψηλή. Ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις απειλές κατά της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι θα συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός μέχρι το Ιράν να συμφωνήσει σε πυρηνική συμφωνία.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της αρνείται να επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Το Axios μετέδωσε επίσης ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδιο για «γρήγορα και ισχυρά» πλήγματα κατά του Ιράν, με στόχο να ξεμπλοκαριστούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παρά την εκεχειρία, ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης φέρεται να προειδοποίησε για «μακροχρόνια και επώδυνα πλήγματα» σε αμερικανικές θέσεις, σε περίπτωση νέων επιθέσεων, σύμφωνα με ιρανικά μέσα που επικαλείται το Reuters.

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία το φυσικό αέριο – Υποχωρεί ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν επίσης την ανοδική τους πορεία την Παρασκευή σημειώνοντας αύξηση 1,126% στα 46,505 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, τα πολύτιμα μέταλλα κινούνται σε μεικτό έδαφος. Ειδικότερα, ο χρυσός καταγράφει απώλειες της τάξης του 1,07% στα 4.580,29 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες κατά 0,40% σημειώνει και το ασήμι, το οποίο κινείται στα 73,73 δολάρια η ουγγιά. Στο αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,18% στα 5,9913 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο σήμερα έναντι του ευρώ κατά 0,09% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1741 δολάρια προς ευρώ, ενώ οριακά αυξημένο εμφανίζεται έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,01% με την ισοτιμία στα 1,3607 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται με απώλειες της τάξης του 0,06% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στην 0,863 λίρα ανά ευρώ.