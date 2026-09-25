«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Ειδικότερα, το Reuters μετέδωσε ότι ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως ο πιο ρεαλιστικός δρόμος για την επίλυση της αδιέξοδης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή είναι η Τεχεράνη να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.
Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,65% στις 640,56 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.
Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία ο DAX κερδίζει 0,65% στις 25,415.45 μονάδες, ενώ άνοδο σημειώνει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,41% στις 10,724.81 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC κινείται υψηλότερα κατά 0,22% στις 8,099.71 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει κέρδη 1,14% στις 52,133.50 μονάδες, ενώ ενισχυμένος εμφανίζεται και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατά 0,88% στις 19,745,79 μονάδες.