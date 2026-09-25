«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος το πρωί της Παρασκευής (25/9) εν μέσω ελπίδων για επίτευξη διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που έχει οδηγήσει επίσης σε μικρή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, το Reuters μετέδωσε ότι ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως ο πιο ρεαλιστικός δρόμος για την επίλυση της αδιέξοδης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή είναι η Τεχεράνη να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,65% στις 640,56 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία ο DAX κερδίζει 0,65% στις 25,415.45 μονάδες, ενώ άνοδο σημειώνει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,41% στις 10,724.81 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC κινείται υψηλότερα κατά 0,22% στις 8,099.71 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει κέρδη 1,14% στις 52,133.50 μονάδες, ενώ ενισχυμένος εμφανίζεται και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κατά 0,88% στις 19,745,79 μονάδες.