ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α&#039; εξάμηνο
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
10:58 - 25 Σεπ 2026

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν ετήσια άνοδο της τάξης του 42,17%.

Αναλυτικότερα, οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου, κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, αυξήθηκαν κατά 13,05%, καθώς ανήλθαν σε 125,16 εκατ. ευρώ, έναντι 110,71 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 9,09% και διαμορφώθηκαν στα 52,01 εκατομμύρια ευρώ, από 47,67 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Σημαντική ήταν και η αύξηση των εξαγωγών του ομίλου, καθώς σημείωσαν άνοδο της τάξης του 16,04%, φτάνοντας τα 73,15 εκατομμύρια ευρώ από 63,04 εκατομμύρια ευρώ το 2025, αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο το 58,45% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Συγχρόνως, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 42,17%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 2,348 εκατομμύρια ευρώ, από 1,652 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,74 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι των 2,15 εκατομμυρίων ευρώ του προηγούμενου έτους, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξης του 27,45%.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,89 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 13,60% συγκριτικά με τα 7,83 εκατομμύρια ευρώ του Α’ εξαμήνου 2025.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε ενισχυμένο τζίρο αλλά και αυξημένες ζημίες

Η μητρική εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. παρουσίασε μείωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και αύξηση των ζημιών, παρόλο που κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών της.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 2,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,70% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις 2,14 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Αύξηση σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, καθώς διαμορφώθηκαν σε 0,137 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 0,083 εκατομμύρια ευρώ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025.

Βέβαια, οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν στα 0,94 εκατομμύρια ευρώ, από 0,80 εκατομμύρια ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025 , ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν στα 0,97 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

INTERLIFE: Κέρδη €20,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

INTERLIFE: Κέρδη €20,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις €2,8 δισ. και νέα αναπτυξιακή δυναμική με ορίζοντα δεκαετίας
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις €2,8 δισ. και νέα αναπτυξιακή δυναμική με ορίζοντα δεκαετίας

AKTOR: Αύξηση EBITDA 38% στο Α’ εξάμηνο – Στα €3 δισ. το επενδυτικό πλάνο έως το 2031
Ανακοινώσεις

AKTOR: Αύξηση EBITDA 38% στο Α’ εξάμηνο – Στα €3 δισ. το επενδυτικό πλάνο έως το 2031

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Jumbo: Καθαρά κέρδη €120,6 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
25/09/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:52

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:48

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:30

Attica Ferries: Τι αναφέρει για την πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:22

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 11:20

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 11:12

Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
25/09/2026 - 10:58

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 10:50

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Σχόλια Αγοράς
25/09/2026 - 10:42

Χρηματιστήριο: Ποντάρει σε βελτίωση της εικόνας των τραπεζών - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
25/09/2026 - 10:38

Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
25/09/2026 - 10:35

INTERLIFE: Κέρδη €20,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 10:31

ΗΠΑ: Ξεκλειδώνουν «δεξαμενή» 2,56 δισ. δολαρίων για επενδύσεις σε πλοία

Αναλύσεις
25/09/2026 - 10:26

ΧΑ: «Ζωτικής σημασίας» η ανάκτηση των 2650 μονάδων για το ΓΔ

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 10:25

Ο Ανδρουλάκης με διακομματική παρέα στο ΟΑΚΑ

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 10:16

Πτώση στις ασιατικές αγορές με φόντο το παγκόσμιο selloff στα ομόλογα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:58

AKTOR: Το νέο στοίχημα των €3 δισ. – Από τις κατασκευές σε ενέργεια, παραχωρήσεις και κυκλική οικονομία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 09:57

ifo: Υποχώρηση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές - Σημαντικό πλήγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία

Οικονομία
25/09/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €49,5 δισ. στο 8μηνο – Πρωτογενές πλεόνασμα €6,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:58

H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στις ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 08:57

Δημοτικά Συμβούλια Νέων: Η δημοκρατία ξεκινά από τη γειτονιά, την πόλη, το χωριό

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:51

Το «Group Chat» των ισχυρών του κόσμου για να μπουν κανόνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/09/2026 - 08:48

Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:35

Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι στην Ουάσιγκτον

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:26

Κατέρρευσε παλιό κτίριο μετά από έκρηξη στην Πλάκα

Φορολογία
25/09/2026 - 08:23

Η ΑΑΔΕ βάζει «ραντάρ» στον αέρα για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

Πολιτική
25/09/2026 - 08:12

Η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Τα μηνύματα για ελληνοτουρκικά και Κυπριακό (video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/09/2026 - 07:31

Νέο JAECOO 5: Το νέο SUV της JAECOO σε πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV) έκδοση

Χρηματιστήρια
24/09/2026 - 23:38

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα σε ομόλογα, Μέση Ανατολή και επιτόκια

Εμπορεύματα
24/09/2026 - 23:24

Πετρέλαιο: «Άλμα» 3,4% μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι – Ανησυχία για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ