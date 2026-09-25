ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν ετήσια άνοδο της τάξης του 42,17%.

Αναλυτικότερα, οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου, κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, αυξήθηκαν κατά 13,05%, καθώς ανήλθαν σε 125,16 εκατ. ευρώ, έναντι 110,71 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 9,09% και διαμορφώθηκαν στα 52,01 εκατομμύρια ευρώ, από 47,67 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Σημαντική ήταν και η αύξηση των εξαγωγών του ομίλου, καθώς σημείωσαν άνοδο της τάξης του 16,04%, φτάνοντας τα 73,15 εκατομμύρια ευρώ από 63,04 εκατομμύρια ευρώ το 2025, αντιπροσωπεύοντας με αυτόν τον τρόπο το 58,45% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Συγχρόνως, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 42,17%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 2,348 εκατομμύρια ευρώ, από 1,652 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,74 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι των 2,15 εκατομμυρίων ευρώ του προηγούμενου έτους, πραγματοποιώντας αύξηση της τάξης του 27,45%.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,89 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 13,60% συγκριτικά με τα 7,83 εκατομμύρια ευρώ του Α’ εξαμήνου 2025.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε ενισχυμένο τζίρο αλλά και αυξημένες ζημίες

Η μητρική εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. παρουσίασε μείωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και αύξηση των ζημιών, παρόλο που κατέγραψε αύξηση στον κύκλο εργασιών της.

Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 2,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,70% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις 2,14 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Αύξηση σημείωσαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, καθώς διαμορφώθηκαν σε 0,137 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 0,083 εκατομμύρια ευρώ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025.

Βέβαια, οι ζημίες προ φόρων αυξήθηκαν στα 0,94 εκατομμύρια ευρώ, από 0,80 εκατομμύρια ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025 , ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν στα 0,97 εκατ. ευρώ, έναντι 0,83 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος.