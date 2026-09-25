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ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής
Επιχειρήσεις
11:20 - 25 Σεπ 2026

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (25/9), σχετική με την εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά μετάθεση της Β΄ Φάσης έως την 1η Απριλίου 2027 και εξάμηνη περίοδο προσαρμογής χωρίς κυρώσεις.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής από τις 12 Οκτωβρίου 2026 της Β1 Φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών, απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ζητώντας να δοθεί στην αγορά ο αναγκαίος χρόνος για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.
Η Β΄ Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής αποτελεί μία σύνθετη αλλαγή στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς δεν περιορίζεται στην ηλεκτρονική έκδοση ενός παραστατικού, αλλά επηρεάζει συνολικά τη διαδικασία διακίνησης των αγαθών, από τη φόρτωση και τη μεταφόρτωση έως την παραλαβή και τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.
Ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η εφαρμογή του νέου πλαισίου απαιτεί προσαρμογές σε εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές, νέες εσωτερικές διαδικασίες, εκπαίδευση προσωπικού και συνεχή συνεργασία με λογιστές, τεχνικούς και παρόχους λογισμικού.
Παράλληλα, συνεχίζονται ακόμη ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για τις νέες υποχρεώσεις και τις ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής, ενώ και στον προγραμματισμό της Φορολογικής Διοίκησης προβλέπονται σταδιακές προσαρμογές και λειτουργικές βελτιώσεις της Β΄ Φάσης.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς. Θεωρεί, όμως, ότι μία τόσο σημαντική μεταρρύθμιση πρέπει να εφαρμοστεί με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και χωρίς οι δυσκολίες της πρώτης περιόδου να μετατραπούν σε πρόστιμα για τις επιχειρήσεις.
Ο ΕΣΠ προτείνει:
• Μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β1 Φάσης από τις 12 Οκτωβρίου 2026 στην 1η Απριλίου 2027.

• Εξάμηνη περίοδο προσαρμογής, από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, χωρίς επιβολή προστίμων για τεχνικές, διαδικαστικές και μη ουσιώδεις παραβάσεις.
• Κατά το εξάμηνο προσαρμογής, οι έλεγχοι να έχουν ενημερωτικό και διορθωτικό χαρακτήρα, με συστάσεις και σαφείς οδηγίες συμμόρφωσης προς τις επιχειρήσεις.
• Έκδοση ενιαίων και αναλυτικών πρακτικών οδηγιών, με συγκεκριμένα παραδείγματα για τις διαφορετικές περιπτώσεις διακίνησης που αντιμετωπίζει καθημερινά το εμπόριο.
• Ενίσχυση της τεχνικής και ενημερωτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις, λογιστές και παρόχους λογισμικού.
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση πρέπει να διευκολύνει την επιχείρηση, όχι να δημιουργεί νέα ανασφάλεια και πρόστιμα. Ζητάμε χρόνο προσαρμογής, ώστε το νέο σύστημα να λειτουργήσει σωστά στην πράξη».
Ο ΕΣΠ καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να εξετάσουν άμεσα τα παραπάνω αιτήματα. Η παράταση και η μεταβατική περίοδος χωρίς κυρώσεις δεν συνιστούν αναβολή της ψηφιακής μετάβασης, αλλά προϋπόθεση για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της».

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