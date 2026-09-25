Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αναφέρθηκε σήμερα (25/9) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί σε κτήριο στην Πλάκα ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι:

«Ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Το κτήριο είναι σαν βομβαρδισμένο, αλλά και η γειτονιά γιατί έχουν φύγει κομμάτια από τις προσόψεις. Η μέχρι στιγμής εκτίμηση είναι ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου αλλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Το κτήριο ενοικιαζόταν σε βραχυχρόνια μίσθωση».

Σε αυτό το φόντο, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ζήτημα των ακατοίκητων κτηρίων στην πόλη. Όπως είπε:

«Τα ακατοίκητα φτάνουν τις 40 χιλιάδες αν κανείς μετρήσει και την μητροπολιτική περιοχή, μιλάμε για μη ηλεκτροδοτούμενα κτήρια για πάνω από δύο χρόνια. Φανταστείτε ένα μικρό ποσοστό από αυτά να μπορούσαμε να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία. Έτσι γίνεται σε άλλες χώρες. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για τα κτίρια που είναι ιδιωτικά, ακατοίκητα για διάφορους λόγους και είναι μη ηλεκτροδοτούμενα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα κτήρια στις άλλες χώρες με μια διαδικασία μπορεί να τα αξιοποιήσει το δημόσιο. Να δώσει στους ιδιοκτήτες τους ένα μέρος τους για χρήση για κάποια χρόνια και το υπόλοιπο να το κάνουν κοινωνικές κατοικίες. Περίπου στις 20 με 25 χιλιάδες βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας μίλησε και για την αποκομιδή μπάζων από την πολυκατοικία στα Πετραλώνα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς πήραμε την εισαγγελική παραγγελία μέσα Ιουλίου. Μετά από δύο εβδομάδες ζητήσαμε την χρηματοδότηση. Δε είναι απλή αποκομιδή μπάζων, μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υπό διερεύνηση που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Προχθές ολοκληρώθηκε η διαδικασία, υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες ή το αργότερο σε μια -δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η διαδικασία», σχολίασε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε ότι:

«Η δικαστική διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα για αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή τους βρήκαμε εμείς κάποια σπίτια να μείνουν. Στη συνέχεια τους δώσαμε κάποια χρήματα, ρούχα και τρόφιμα. Τώρα νομίζω ότι η κάθε οικογένεια έχει τακτοποιηθεί σε κάποιο χώρο αν υπάρξει κάποια όχληση θα δούμε αμέσως τι θα κάνουμε. Κι εδώ είναι χαρακτηριστική η απουσία του κράτους. Έπρεπε ο Δήμος της Αθήνας να αναλάβει με εξειδικευμένη εταιρεία μετά από εισαγγελική παρέμβαση να καθαρίσει το χώρο; Ιδιωτικό έργο είναι. Υπάρχει κυβέρνηση; Έπρεπε εμείς να αναλάβουμε να τους δίνουμε τα βασικά είδη και να πιέζουμε τον εισαγγελέα να τρέξει η διαδικασία;», διερωτήθηκε ο κ. Δούκας.

Κυψέλη

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε επιπλέον στο ζήτημα των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό στην περιοχή, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει σταματήσει ο μετροπόντικας και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επανεκκινήσει, διότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές τα κτήρια, κάποια από αυτά έχουν φτάσει στο κόκκινο όσον αφορά το επίπεδο διακινδύνευσης. Δεύτερον διότι στα υπόλοιπα κτήρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, ακόμα περιμένουν την τελική πραγματογνωμοσύνη και δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα για το πότε θα ξεκινήσει ο μετροπόντικας. Υπάρχουν κτήρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης στα οποία συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος και προτείνω -το είπα και στον υπουργό και στην Ελληνικό Μετρό και στην κοινοπραξία- να διαμένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις σε αυτά τα κτήρια, οι οποίες πρέπει να γίνουνε άμεσα. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να παραμείνουν αλλού μέχρι να περάσει ο μετροπόντικας με ασφάλεια από κάτω. Καθυστερούμε πάρα πολύ και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι:

«Οι καθιζήσεις ήταν τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Έχει γίνει προφανώς μια μεγάλη αστοχία στη λειτουργία του μετροπόντικα. Η εταιρεία και η κοινοπραξία τρεις μήνες τώρα μας λένε γενικότητες».

Κατ' επέκταση, αναφορικά με τα έργα του μετρό που βρίσκονται σε εξέλιξη ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε ότι:

«Μια πλατεία η οποία έχει κλείσει εδώ και δύο χρόνια και δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο μπορεί να παραμένει κλειστή μέχρι το 2034; Πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα θέματα, αφού λύσουμε το πρόβλημα της Κυψέλης, διότι διαφορετικά θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα».

Στο πλαίσιο της παρέμβασής ο δήμαρχος μίλησε και για το «Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών» ενημερώνοντας ότι:

«Φέτος θα πάρει το βραβείο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Θα απονεμηθεί την ερχόμενη Τρίτη στην Ισπανία. Έχει κρατήσει μια θαρραλέα στάση σε κρίσιμα ζητήματα. Έχει υψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για την δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δούκας μίλησε και για την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επεσήμανε:

«Το κρίσιμο είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αντίπαλος μας είναι η ΝΔ και η Δεξιά και εκεί πρέπει να εντοπίζεται η σύγκρουση».