ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης
Αυτοδιοίκηση
11:12 - 25 Σεπ 2026

Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αναφέρθηκε σήμερα (25/9) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί σε κτήριο στην Πλάκα ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι:

«Ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Το κτήριο είναι σαν βομβαρδισμένο, αλλά και η γειτονιά γιατί έχουν φύγει κομμάτια από τις προσόψεις. Η μέχρι στιγμής εκτίμηση είναι ότι οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε διαρροή αερίου αλλά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Το κτήριο ενοικιαζόταν σε βραχυχρόνια μίσθωση».

Σε αυτό το φόντο, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ζήτημα των ακατοίκητων κτηρίων στην πόλη. Όπως είπε:

«Τα ακατοίκητα φτάνουν τις 40 χιλιάδες αν κανείς μετρήσει και την μητροπολιτική περιοχή, μιλάμε για μη ηλεκτροδοτούμενα κτήρια για πάνω από δύο χρόνια. Φανταστείτε ένα μικρό ποσοστό από αυτά να μπορούσαμε να τα δώσουμε για κοινωνική κατοικία. Έτσι γίνεται σε άλλες χώρες. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για τα κτίρια που είναι ιδιωτικά, ακατοίκητα για διάφορους λόγους και είναι μη ηλεκτροδοτούμενα για πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα κτήρια στις άλλες χώρες με μια διαδικασία μπορεί να τα αξιοποιήσει το δημόσιο. Να δώσει στους ιδιοκτήτες τους ένα μέρος τους για χρήση για κάποια χρόνια και το υπόλοιπο να το κάνουν κοινωνικές κατοικίες. Περίπου στις 20 με 25 χιλιάδες βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας».

Παράλληλα, ο κ. Δούκας μίλησε και για την αποκομιδή μπάζων από την πολυκατοικία στα Πετραλώνα.

«Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς πήραμε την εισαγγελική παραγγελία μέσα Ιουλίου. Μετά από δύο εβδομάδες ζητήσαμε την χρηματοδότηση. Δε είναι απλή αποκομιδή μπάζων, μιλάμε για υλικά κατάρρευσης από χώρο υπό διερεύνηση που απαιτούν ασφάλεια, αδειοδοτημένο ανάδοχο, νόμιμη περιβαλλοντική διαχείριση. Προχθές ολοκληρώθηκε η διαδικασία, υπογράφουμε με την εξειδικευμένη εταιρεία και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες ή το αργότερο σε μια -δύο εβδομάδες να ξεκινήσει η διαδικασία», σχολίασε ο δήμαρχος και συμπλήρωσε ότι:

«Η δικαστική διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα για αυτό και οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην αρχή τους βρήκαμε εμείς κάποια σπίτια να μείνουν. Στη συνέχεια τους δώσαμε κάποια χρήματα, ρούχα και τρόφιμα. Τώρα νομίζω ότι η κάθε οικογένεια έχει τακτοποιηθεί σε κάποιο χώρο αν υπάρξει κάποια όχληση θα δούμε αμέσως τι θα κάνουμε. Κι εδώ είναι χαρακτηριστική η απουσία του κράτους. Έπρεπε ο Δήμος της Αθήνας να αναλάβει με εξειδικευμένη εταιρεία μετά από εισαγγελική παρέμβαση να καθαρίσει το χώρο; Ιδιωτικό έργο είναι. Υπάρχει κυβέρνηση; Έπρεπε εμείς να αναλάβουμε να τους δίνουμε τα βασικά είδη και να πιέζουμε τον εισαγγελέα να τρέξει η διαδικασία;», διερωτήθηκε ο κ. Δούκας.

Κυψέλη

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε επιπλέον στο ζήτημα των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό στην περιοχή, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει σταματήσει ο μετροπόντικας και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επανεκκινήσει, διότι έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές τα κτήρια, κάποια από αυτά έχουν φτάσει στο κόκκινο όσον αφορά το επίπεδο διακινδύνευσης. Δεύτερον διότι στα υπόλοιπα κτήρια αργούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, ακόμα περιμένουν την τελική πραγματογνωμοσύνη και δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα για το πότε θα ξεκινήσει ο μετροπόντικας. Υπάρχουν κτήρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης στα οποία συνεχίζουν και μένουν άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό είναι λάθος και προτείνω -το είπα και στον υπουργό και στην Ελληνικό Μετρό και στην κοινοπραξία- να διαμένουν κάπου αλλού μέχρι να γίνουν στατικές ενισχύσεις σε αυτά τα κτήρια, οι οποίες πρέπει να γίνουνε άμεσα. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να παραμείνουν αλλού μέχρι να περάσει ο μετροπόντικας με ασφάλεια από κάτω. Καθυστερούμε πάρα πολύ και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων και συμπλήρωσε ότι:

«Οι καθιζήσεις ήταν τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Έχει γίνει προφανώς μια μεγάλη αστοχία στη λειτουργία του μετροπόντικα. Η εταιρεία και η κοινοπραξία τρεις μήνες τώρα μας λένε γενικότητες».

Κατ' επέκταση, αναφορικά με τα έργα του μετρό που βρίσκονται σε εξέλιξη ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε ότι:

«Μια πλατεία η οποία έχει κλείσει εδώ και δύο χρόνια και δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο μπορεί να παραμένει κλειστή μέχρι το 2034; Πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα θέματα, αφού λύσουμε το πρόβλημα της Κυψέλης, διότι διαφορετικά θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα».

Στο πλαίσιο της παρέμβασής ο δήμαρχος μίλησε και για το «Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών» ενημερώνοντας ότι:

«Φέτος θα πάρει το βραβείο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Θα απονεμηθεί την ερχόμενη Τρίτη στην Ισπανία. Έχει κρατήσει μια θαρραλέα στάση σε κρίσιμα ζητήματα. Έχει υψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για την δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δούκας μίλησε και για την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επεσήμανε:

«Το κρίσιμο είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αντίπαλος μας είναι η ΝΔ και η Δεξιά και εκεί πρέπει να εντοπίζεται η σύγκρουση».

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 11:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α&#039; εξάμηνο
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Χρηματιστήριο: Ποντάρει σε βελτίωση της εικόνας των τραπεζών - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ποντάρει σε βελτίωση της εικόνας των τραπεζών - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό
Αυτοδιοίκηση

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: 43.300 ευρώ σε νέους από 15 έως 24 ετών

Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά
Αυτοδιοίκηση

Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά

Δήμος Αθηναίων: Ανατρεπτική η νέα σεζόν στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
Magazino

Δήμος Αθηναίων: Ανατρεπτική η νέα σεζόν στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 12:26

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/09/2026 - 12:19

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:52

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:48

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:30

Attica Ferries: Τι αναφέρει για την πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:22

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 11:20

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 11:12

Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
25/09/2026 - 10:58

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 10:50

«Στα πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Σχόλια Αγοράς
25/09/2026 - 10:42

Χρηματιστήριο: Ποντάρει σε βελτίωση της εικόνας των τραπεζών - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
25/09/2026 - 10:38

Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
25/09/2026 - 10:35

INTERLIFE: Κέρδη €20,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 10:31

ΗΠΑ: Ξεκλειδώνουν «δεξαμενή» 2,56 δισ. δολαρίων για επενδύσεις σε πλοία

Αναλύσεις
25/09/2026 - 10:26

ΧΑ: «Ζωτικής σημασίας» η ανάκτηση των 2650 μονάδων για το ΓΔ

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 10:25

Ο Ανδρουλάκης με διακομματική παρέα στο ΟΑΚΑ

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 10:16

Πτώση στις ασιατικές αγορές με φόντο το παγκόσμιο selloff στα ομόλογα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 09:58

AKTOR: Το νέο στοίχημα των €3 δισ. – Από τις κατασκευές σε ενέργεια, παραχωρήσεις και κυκλική οικονομία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 09:57

ifo: Υποχώρηση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές - Σημαντικό πλήγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία

Οικονομία
25/09/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Φορολογικά έσοδα €49,5 δισ. στο 8μηνο – Πρωτογενές πλεόνασμα €6,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:58

H διπλωματία των πάντα: Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε δώρο δύο γιγάντια πάντα στις ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 08:57

Δημοτικά Συμβούλια Νέων: Η δημοκρατία ξεκινά από τη γειτονιά, την πόλη, το χωριό

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:51

Το «Group Chat» των ισχυρών του κόσμου για να μπουν κανόνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/09/2026 - 08:48

Jumbo: Νέο format με μικρότερα καταστήματα από το 2027-2028 – Το σχέδιο για Καναδά και Ρουμανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:35

Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι στην Ουάσιγκτον

Ειδήσεις
25/09/2026 - 08:26

Κατέρρευσε παλιό κτίριο μετά από έκρηξη στην Πλάκα

Φορολογία
25/09/2026 - 08:23

Η ΑΑΔΕ βάζει «ραντάρ» στον αέρα για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

Πολιτική
25/09/2026 - 08:12

Η ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Τα μηνύματα για ελληνοτουρκικά και Κυπριακό (video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/09/2026 - 07:31

Νέο JAECOO 5: Το νέο SUV της JAECOO σε πλήρως υβριδική (SHS-H) και αμιγώς ηλεκτρική (EV) έκδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ