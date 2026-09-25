Χρηματιστήριο: Ποντάρει σε βελτίωση της εικόνας των τραπεζών - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Τα βασικά σημεία παρακολούθησης σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή είναι:
• ΓΔ / FTSE25: Στον ΓΔ, βασική στήριξη είναι οι 2.600–2.605 μονάδες, περιοχή από την οποία διέρχεται και ο ΚΜΟ 60 ημερών, ενώ χαμηλότερα αυξάνεται ο κίνδυνος βαθύτερης διόρθωσης. Πρώτες αντιστάσεις οι 2.650–2.660 και 2.680 μονάδες. Στον FTSE25, στηρίξεις εντοπίζονται στις 6.650–6.700 μονάδες, με πρώτη αντίσταση στις 6.800 μονάδες.
• Τράπεζες: Στον ΔΤΡ, στηρίξεις οι 3.050–3.060 και 3.025–3.035 μονάδες, ενώ επιστροφή πάνω από τις 3.200 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Στην Alpha Bank στήριξη €4,40–4,45 και αντίσταση €4,70–4,75, στην Πειραιώς €9,90–10,00 / €10,40–10,50, στη Eurobank €4,48–4,50 / €4,70–4,75 και στην Εθνική €16,40–16,50 / €17,40–17,50. Η διατήρηση των παραπάνω στηρίξεων, σε συνδυασμό με επιστροφή του ΔΤΡ πάνω από τις 3.200 μονάδες, θα ενίσχυε το σενάριο σταθεροποίησης.
• Optima: Η UBS ξεκίνησε κάλυψη με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο €16, εκτιμώντας μέση ετήσια αύξηση EPS περίπου 22% την περίοδο 2025–2028 και διατηρήσιμο ROTE περίπου 24%. Η μετοχή κινείται σε νέα υψηλά, με την περιοχή €13,80–14,00 να αποτελεί το πρώτο βραχυπρόθεσμο σημείο αναφοράς.
• METLEN: Η Edison αποτιμά τη μετοχή στα €75,3, με guidance EBITDA 2026 €1,0–1,15 δισ. Στους επόμενους καταλύτες περιλαμβάνονται οι παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, η πιθανή IPO της METKA και η ανάπτυξη σε μέταλλα και άμυνα. Τεχνικά, στηρίξεις εντοπίζονται στις €47,0–47,5 και €46,3, με πρώτη αντίσταση στα €49,5–50,0.
• ΔΕΗ: Η Axia–Alpha Finance αύξησε την τιμή-στόχο στα €29,10 από €25,40, διατηρώντας σύσταση Buy. Πέρα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ, η είσοδος στα data centers προσθέτει έναν νέο δυνητικό μοχλό ανάπτυξης στη μακροπρόθεσμη επενδυτική ιστορία. Η μετοχή υποχώρησε χθες κατά 3,04% στα €22,94, με κρίσιμη την περιοχή €22,80–23,10, ενώ επιστροφή πάνω από τα €23,50–23,70 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.
• Jumbo: Υποχώρησε 2,79% στα €24,40, κλείνοντας κάτω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Στήριξη η περιοχή €24,00–24,20, ενώ επιστροφή πάνω από τα €24,60–25,00 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.
Διεθνές περιβάλλον: Η ενέργεια επανέρχεται ως βασικός παράγοντας κινδύνου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινήθηκε εκ νέου πάνω από τα $105/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κατέγραψε έντονη άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες. Στις αγορές, η Wall Street έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ ο STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,55%, με τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν βασικές εστίες πίεσης.