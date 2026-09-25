Χρηματιστήριο: Ποντάρει σε βελτίωση της εικόνας των τραπεζών - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Η περιοχή των 2.600 μονάδων αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη σημερινή συνεδρίαση. Η διατήρησή της, σε συνδυασμό με επιστροφή του ΓΔ προς τις 2.650–2.660 μονάδες και βελτίωση της εικόνας των τραπεζών, θα αποτελούσε πρώτη ένδειξη βραχυπρόθεσμης σταθεροποίησης.

Τα βασικά σημεία παρακολούθησης σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή είναι:

• ΓΔ / FTSE25: Στον ΓΔ, βασική στήριξη είναι οι 2.600–2.605 μονάδες, περιοχή από την οποία διέρχεται και ο ΚΜΟ 60 ημερών, ενώ χαμηλότερα αυξάνεται ο κίνδυνος βαθύτερης διόρθωσης. Πρώτες αντιστάσεις οι 2.650–2.660 και 2.680 μονάδες. Στον FTSE25, στηρίξεις εντοπίζονται στις 6.650–6.700 μονάδες, με πρώτη αντίσταση στις 6.800 μονάδες.

• Τράπεζες: Στον ΔΤΡ, στηρίξεις οι 3.050–3.060 και 3.025–3.035 μονάδες, ενώ επιστροφή πάνω από τις 3.200 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα. Στην Alpha Bank στήριξη €4,40–4,45 και αντίσταση €4,70–4,75, στην Πειραιώς €9,90–10,00 / €10,40–10,50, στη Eurobank €4,48–4,50 / €4,70–4,75 και στην Εθνική €16,40–16,50 / €17,40–17,50. Η διατήρηση των παραπάνω στηρίξεων, σε συνδυασμό με επιστροφή του ΔΤΡ πάνω από τις 3.200 μονάδες, θα ενίσχυε το σενάριο σταθεροποίησης.

• Optima: Η UBS ξεκίνησε κάλυψη με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο €16, εκτιμώντας μέση ετήσια αύξηση EPS περίπου 22% την περίοδο 2025–2028 και διατηρήσιμο ROTE περίπου 24%. Η μετοχή κινείται σε νέα υψηλά, με την περιοχή €13,80–14,00 να αποτελεί το πρώτο βραχυπρόθεσμο σημείο αναφοράς.

• METLEN: Η Edison αποτιμά τη μετοχή στα €75,3, με guidance EBITDA 2026 €1,0–1,15 δισ. Στους επόμενους καταλύτες περιλαμβάνονται οι παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ, η πιθανή IPO της METKA και η ανάπτυξη σε μέταλλα και άμυνα. Τεχνικά, στηρίξεις εντοπίζονται στις €47,0–47,5 και €46,3, με πρώτη αντίσταση στα €49,5–50,0.

• ΔΕΗ: Η Axia–Alpha Finance αύξησε την τιμή-στόχο στα €29,10 από €25,40, διατηρώντας σύσταση Buy. Πέρα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ, η είσοδος στα data centers προσθέτει έναν νέο δυνητικό μοχλό ανάπτυξης στη μακροπρόθεσμη επενδυτική ιστορία. Η μετοχή υποχώρησε χθες κατά 3,04% στα €22,94, με κρίσιμη την περιοχή €22,80–23,10, ενώ επιστροφή πάνω από τα €23,50–23,70 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.

• Jumbo: Υποχώρησε 2,79% στα €24,40, κλείνοντας κάτω από τους ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Στήριξη η περιοχή €24,00–24,20, ενώ επιστροφή πάνω από τα €24,60–25,00 θα βελτίωνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα.

Διεθνές περιβάλλον: Η ενέργεια επανέρχεται ως βασικός παράγοντας κινδύνου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινήθηκε εκ νέου πάνω από τα $105/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κατέγραψε έντονη άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι ροές LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες. Στις αγορές, η Wall Street έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ ο STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,55%, με τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αποδόσεις των ομολόγων να παραμένουν βασικές εστίες πίεσης.