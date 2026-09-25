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Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027
Ειδήσεις
11:22 - 25 Σεπ 2026

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να έχει σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027.  

Η ίδια υπενθύμισε ότι, πριν από τη δραστική μείωση των ρωσικών προμηθειών το 2022, η Ρωσία κάλυπτε περίπου το 45% των αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο. Έκτοτε, όπως ανέφερε, η Ευρώπη έχει προχωρήσει στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια έχει εξελιχθεί σε κεντρική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε παράλληλα στη σύγκρουση που επηρεάζει το Στενό του Ορμούζ, επισημαίνοντας το σημαντικό οικονομικό κόστος που έχει προκαλέσει στην Ευρώπη. Όπως είπε, από την έναρξη της σύγκρουσης η ΕΕ έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον 90 δισ. ευρώ για τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, «χωρίς ούτε ένα μόριο ενέργειας επιπλέον».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ακόμη την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, περίπου το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη προέρχεται ήδη από «καθαρές πηγές ενέργειας», στις οποίες περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια.

Όπως πρόσθεσε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σήμερα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας παγκοσμίως.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι σημαντικές ποσότητες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται στην Ευρώπη παραμένουν αναξιοποίητες. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συστήματα δεν έχουν ακόμη τον απαιτούμενο βαθμό διασύνδεσης και ολοκλήρωσης, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως την ενέργεια αυτή.

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