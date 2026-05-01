Ώρα μηδέν για Ιράν: Λήγει το τελεσίγραφο 60 ημερών του Τραμπ και ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση

Σήμερα 1/5 εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν είτε να τις διακόψει. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να παρακάμψει τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο. Παρ’ όλα αυτά, νόμος του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση περιορισμένης διάρκειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως μετά από επίθεση κατά των ΗΠΑ. Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι εντός 60 ημερών ο πρόεδρος πρέπει είτε να σταματήσει τις επιχειρήσεις είτε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έγκριση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης 30 ημερών για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η σύγκρουση με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, με την ενημέρωση του Κογκρέσου να ακολουθεί δύο ημέρες αργότερα, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχετικής προθεσμίας. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου «πάγωσε» το χρονικό όριο, θέση που εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ στη Γερουσία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημειωθεί συγκρούσεις μετά τις αρχές Απριλίου.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν αυτή την ερμηνεία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η προθεσμία όσο οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, δύο μήνες μετά την έναρξη των συγκρούσεων και των αμοιβαίων επιθέσεων, το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει καρπούς, ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια από την αμερικανική πλευρά, όπως νέα πλήγματα κατά του Ιράν, αποστολή χερσαίων δυνάμεων για τον έλεγχο του Στενού ή ακόμη και μονομερής ανακοίνωση «νίκης».

Παράλληλα, εξετάζεται και η συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες παρουσίασαν απότομες αυξήσεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν εμφανίζεται ανυποχώρητο. Αξιωματούχοι του επισημαίνουν ότι δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις, ενώ προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει σοβαρές και παρατεταμένες συνέπειες για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας υπογράμμισε ότι το Ιράν σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, τονίζοντας πως ξένες δυνάμεις δεν έχουν θέση στην περιοχή.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε επιβράδυνση της ανάπτυξης, αύξηση του πληθωρισμού και διεύρυνση της φτώχειας. Ήδη, ορισμένες χώρες της περιοχής λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, καλώντας τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από περιοχές υψηλού κινδύνου.