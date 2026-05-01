ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ώρα μηδέν για Ιράν: Λήγει το τελεσίγραφο 60 ημερών του Τραμπ και ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση
Ειδήσεις
10:07 - 01 Μάι 2026

Ώρα μηδέν για Ιράν: Λήγει το τελεσίγραφο 60 ημερών του Τραμπ και ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σήμερα 1/5 εκπνέει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν είτε να τις διακόψει. Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να παρακάμψει τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο. Παρ’ όλα αυτά, νόμος του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση περιορισμένης διάρκειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ιδίως μετά από επίθεση κατά των ΗΠΑ. Ο ίδιος νόμος προβλέπει ότι εντός 60 ημερών ο πρόεδρος πρέπει είτε να σταματήσει τις επιχειρήσεις είτε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έγκριση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης 30 ημερών για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η σύγκρουση με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, με την ενημέρωση του Κογκρέσου να ακολουθεί δύο ημέρες αργότερα, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχετικής προθεσμίας. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου «πάγωσε» το χρονικό όριο, θέση που εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ στη Γερουσία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημειωθεί συγκρούσεις μετά τις αρχές Απριλίου.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν αυτή την ερμηνεία, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η προθεσμία όσο οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, δύο μήνες μετά την έναρξη των συγκρούσεων και των αμοιβαίων επιθέσεων, το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει καρπούς, ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια από την αμερικανική πλευρά, όπως νέα πλήγματα κατά του Ιράν, αποστολή χερσαίων δυνάμεων για τον έλεγχο του Στενού ή ακόμη και μονομερής ανακοίνωση «νίκης».

Παράλληλα, εξετάζεται και η συγκρότηση διεθνούς συμμαχίας με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες παρουσίασαν απότομες αυξήσεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν εμφανίζεται ανυποχώρητο. Αξιωματούχοι του επισημαίνουν ότι δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις, ενώ προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει σοβαρές και παρατεταμένες συνέπειες για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας υπογράμμισε ότι το Ιράν σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, τονίζοντας πως ξένες δυνάμεις δεν έχουν θέση στην περιοχή.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε επιβράδυνση της ανάπτυξης, αύξηση του πληθωρισμού και διεύρυνση της φτώχειας. Ήδη, ορισμένες χώρες της περιοχής λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, καλώντας τους πολίτες τους να αποχωρήσουν από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων
Ειδήσεις

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν
Ειδήσεις

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

Ναυτιλία
06/08/2026 - 08:09

Οκτώ διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς κατά των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 23:31

«Φρέναρε» η Wall Street, αλλά ο Dow Jones διασώθηκε με νέο ρεκόρ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 23:00

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:28

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:14

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ