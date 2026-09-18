Πιερρακάκης: Πιο επείγουσα από ποτέ η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης – Πιέσεις από πετρέλαιο και αγορές

Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την προσπάθειά της για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των νέων πιέσεων στις τιμές της ενέργειας, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε αρχικά στις επιδόσεις της οικονομίας της Ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις.

Όπως ανέφερε, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η δυναμική αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του 2026.

«Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω είναι θετικό. Η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμέναμε στις αρχές του έτους», δήλωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές προκλήσεις.

«Το ζητούμενο τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτή την ανθεκτικότητα σε δύναμη», πρόσθεσε.

Νέες πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή και την επίδρασή τους στις ενεργειακές αγορές.

Όπως σημείωσε, οι τελευταίες εξελίξεις προκαλούν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ακόμη εξωτερικό κλυδωνισμό, από τον οποίο η Ευρώπη δεν μπορεί να προστατευθεί πλήρως. Ωστόσο, όπως τόνισε, μπορεί να περιορίσει την έκθεσή της στις διεθνείς εξελίξεις μειώνοντας τις εξαρτήσεις της.

«Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε κρίση που ξεσπά έξω από την Ευρώπη. Μπορούμε, όμως, να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από όσα συμβαίνουν πέρα από τα σύνορά μας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την ενεργειακή ανεξαρτησία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, συνδέοντάς την όχι μόνο με την οικονομία, αλλά και με την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια.

«Γι’ αυτό πρέπει να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Και σήμερα είναι πιο επείγον από ποτέ», σημείωσε.

Πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Πιερρακάκης αφορά τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου, όπως είπε, οι συνθήκες έχουν γίνει πιο περιοριστικές.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο διατηρούνται οι συγκεκριμένες συνθήκες.

«Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, σε γενικές γραμμές για τον ίδιο λόγο: την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα spreads μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης παραμένουν σε συγκρατημένα επίπεδα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους έντονης αναταραχής.

«Τα spreads εντός της Ευρωζώνης παραμένουν συγκρατημένα, σε σύγκριση με όσα έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Και αυτό έχει σημασία», τόνισε.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε, τέλος, ότι η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν περιόδους κατά τις οποίες η αυξημένη αβεβαιότητα μετατράπηκε σε οικονομική αστάθεια, εκτιμώντας ότι η σημερινή εικόνα δεν παραπέμπει σε αντίστοιχη εξέλιξη.

«Η Ευρώπη έχει περάσει κρίσεις κατά τις οποίες η αβεβαιότητα μετατράπηκε σε οικονομική αστάθεια. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.