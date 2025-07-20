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Ο Μασκ ανακοίνωσε την παιδική έκδοση του Grok – Η xAI φέρνει το Baby Grok
Επιχειρήσεις
13:30 - 20 Ιουλ 2025

Ο Μασκ ανακοίνωσε την παιδική έκδοση του Grok – Η xAI φέρνει το Baby Grok

Reporter.gr Newsroom
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Ο Iλον Μασκ αποκάλυψε ότι η εταιρεία του στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, xAI, σχεδιάζει να δημιουργήσει μια εφαρμογή ειδικά για παιδιά με την ονομασία Baby Grok. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της εφαρμογής.

Η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Grok 4, της πιο πρόσφατης έκδοσης του chatbot της xAI, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας στον χώρο της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα αυτή προσπάθεια με το Baby Grok φαίνεται να έχει ως στόχο ένα πιο φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, μετά και από τις επικρίσεις που δέχτηκε η προηγούμενη έκδοση του Grok όταν μοιράστηκε αντισημιτικά σχόλια στην πλατφόρμα X, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Παρότι ο Μασκ δεν έδωσε τεχνικές πληροφορίες για το νέο προϊόν, η κίνηση να δημιουργηθεί μια παιδική έκδοση ενός προηγμένου AI chatbot δημιουργεί ερωτήματα για το πώς η xAI θα εξασφαλίσει την καταλληλότητα, την εποπτεία και την ηθική συμμόρφωση του περιεχομένου.

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