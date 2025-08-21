Η Thoma Bravo εξαγοράζει τη Dayforce έναντι $12,3 δισ.

Η Dayforce, εταιρεία λογισμικού για ανθρώπινο δυναμικό, θα γίνει ιδιωτική μέσω εξαγοράς από την επενδυτική εταιρεία Thoma Bravo, σε συμφωνία αξίας 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η προσφορά αντιπροσωπεύει premium 32,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 15 Αυγούστου, όταν αναφέρθηκαν για πρώτη φορά οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Dayforce θα λάβουν 70 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιστοιχούν σε αξία μετοχικού κεφαλαίου 11,18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters. Ο τομέας του λογισμικού έχει αναδειχθεί σε σημαντικό επενδυτικό στόχο λόγω των ανθεκτικών υπηρεσιών συνδρομής και της σταθερής ροής εσόδων που προσφέρει.

Η Dayforce, που μετονομάστηκε από Ceridian HCM Holding πέρυσι, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι επιχειρήσεις συχνά προτιμούν πιο καθιερωμένες εταιρείες με ευρύτερες δραστηριότητες.

Η συναλλαγή, που περιλαμβάνει, επίσης, μια μειοψηφική επένδυση από θυγατρική της Abu Dhabi Investment Authority, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με δηλώσεις της Dayforce.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξαγορά θα απελευθερώσει την Dayforce από το χρέος της, ενώ τα ισχυρά ταμεία της Thoma Bravo θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και την επέκταση της εταιρείας σε διεθνείς αγορές.

Η Thoma Bravo, με περίπου 184 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση στα τέλη Μαρτίου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον τομέα του λογισμικού παγκοσμίως, έχοντας εξαγοράσει ή επενδύσει σε περισσότερες από 530 εταιρείες τεχνολογίας και λογισμικού.