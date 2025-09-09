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NBG Securities για Metlen: Τιμή στόχος 61 ευρώ &amp; προοπτική υπεραπόδοσης λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων
Αναλύσεις
15:40 - 09 Σεπ 2025

NBG Securities για Metlen: Τιμή στόχος 61 ευρώ & προοπτική υπεραπόδοσης λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η NBG Securities επισημαίνει ότι η Metlen αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στη θετική συνεισφορά από διάφορους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το φυσικό αέριο, η θερμική παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι υποστηρίζουν τη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί την τιμή στόχο για τη μετοχή της Metlen Energy Metals στα 61 ευρώ, γεγονός που αντιπροσωπεύει περιθώριο ανόδου περίπου 17% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο των 52,15 ευρώ. Παράλληλα, η σύσταση παραμένει «outperform», υποδηλώνοντας ότι η μετοχή αναμένεται να υπεραποδώσει σε σχέση με την αγορά.

Συνολικά, αν και υπήρξε αρνητική επίδραση από την MPP (M Power Projects), η θετική δυναμική ενίσχυσης των EBITDA της Metlen συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας πλατφόρμας υπηρεσιών SEE, καθώς και στην επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας.

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Επιπλέον, η Εθνική Χρηματιστηριακή κάνει λόγο για θετικό outlook όσον αφορά τις επιδόσεις του β’ εξαμήνου λόγω:

  • της ανάπτυξης του ελληνικού και του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ,
  • της ισχυρής κερδοφορίας στην παραγωγή λόγω των αυξημένων τιμών χονδρικής το καλοκαίρι,
  • της ενίσχυσης της κερδοφορίας της Protergia και της αυξημένης πελατειακής βάσης,
  • της αναμενόμενης ανάκαμψης κερδών της M Power Projects.

Νωρίτερα, σήμερα 9/9, η Metlen ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ Κύκλου Εργασιών, σε επίπεδο A’ Εξάμηνου, και Εξαιρετική Επίδοση Κερδοφορίας στις Δραστηριότητες RES και Utility.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 15:50
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