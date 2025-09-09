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Yalco: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα λόγω ζημίων
Ανακοινώσεις
15:42 - 09 Σεπ 2025

Yalco: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα λόγω ζημίων

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «YALCO - ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.».

Παρέστησαν νόμιμα τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.219.056 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρου θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διαχειριστικής περιόδου 1/1/2024 – 31/12/2024.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση για τη χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

3. Διάθεση κερδών χρήσης 01/01/2024-31/12/2024.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., εγκρίθηκε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας, την επισκόπηση, τον έλεγχο XBRL και την έκθεση αποδοχών, για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton AE, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127 και καθορίστηκε η αμοιβή της.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση με συμβουλευτική ψήφο της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 01/01/2024-31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2019.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2024.

6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2024-31/12/2024 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του για την περίοδο 01/01/2025-31/12/2025 με έγκριση της αμοιβής. Ακόμη η Γ.Σ. με την παραπάνω πλειοψηφία ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Δ.Σ. ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Δ.Σ. και των μελών των λοιπών επιτροπών.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) και προέγκριση για τη χρήση 2025.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, για την περίοδο 01/01/2024-31/12/2024 και προ-εγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 01/01/2025-31/12/2025.

8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας, να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς να απαιτείται άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024-31/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 την οποία και ενέκρινε.

10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

Η Γενική συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας έκθεσης από τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

11. Έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών των μελών ΔΣ της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του ν.4548/2018.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την πολιτική αποδοχών που προτάθηκε από το ΔΣ κατά τη συνεδρίασή της από 31/05/2025, η οποία και θα ισχύσει για τα επόμενα 4 χρόνια.

12. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό και κωδικοποίησή του.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας προσαρμοσμένο στις νέες επιχειρηματικές της δραστηριότητες όπως: παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, λογιστικών υπηρεσιών, μηχανογραφικής υποστήριξης και πωλήσεων, προς συνδεδεμένα μέρη και τρίτους καθώς και την κωδικοποίησή του καταστατικού.

13. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.

Με 8.219.056 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας και εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

14. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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