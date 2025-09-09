Volkswagen: Επένδυση €1 δισ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030

Η Volkswagen ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2030, με στόχο την ενσωμάτωσή της σε όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρείας. Η δήλωση έγινε την Τρίτη, κατά την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA), της μεγαλύτερης έκθεσης του κλάδου στην Ευρώπη, όπου οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να ανακτήσουν έδαφος με νέες ηλεκτρικές προτάσεις και καινοτομίες τεχνολογίας απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, η επένδυση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη οχημάτων που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, σε βιομηχανικές χρήσεις της AI, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία εκτιμά πως, μέσα από αυτή τη στρατηγική, θα επιτύχει συνολική εξοικονόμηση κόστους ύψους έως και 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2035.

Ο όμιλος Volkswagen βρίσκεται σε φάση σημαντικών μετασχηματισμών στις δύο βασικότερες αγορές του, δηλαδή την Κίνα και τη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, η εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά την ανάπτυξη ορισμένων μοντέλων ώστε να εστιάσει σε νέα σχέδια, ενώ στη Γερμανία έχουν ξεκινήσει ήδη σημαντικές κινήσεις για περιορισμό των δαπανών.

Στο μεταξύ, την Κυριακή, η Volkswagen παρουσίασε ένα νέο πρωτότυπο ηλεκτρικό SUV μικρού μεγέθους με την ονομασία ID.CROSS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προσφέρει πιο οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.

Η εταιρεία τόνισε επίσης ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τόσο των μελλοντικών μοντέλων της όσο και των νέων τεχνολογιών.