Volkswagen: Επένδυση €1 δισ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2030

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, η επένδυση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας θα επικεντρωθεί στην εξέλιξη οχημάτων που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, σε βιομηχανικές χρήσεις της AI, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών πληροφορικής υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρεία εκτιμά πως, μέσα από αυτή τη στρατηγική, θα επιτύχει συνολική εξοικονόμηση κόστους ύψους έως και 4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2035.
Ο όμιλος Volkswagen βρίσκεται σε φάση σημαντικών μετασχηματισμών στις δύο βασικότερες αγορές του, δηλαδή την Κίνα και τη Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, η εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά την ανάπτυξη ορισμένων μοντέλων ώστε να εστιάσει σε νέα σχέδια, ενώ στη Γερμανία έχουν ξεκινήσει ήδη σημαντικές κινήσεις για περιορισμό των δαπανών.
Στο μεταξύ, την Κυριακή, η Volkswagen παρουσίασε ένα νέο πρωτότυπο ηλεκτρικό SUV μικρού μεγέθους με την ονομασία ID.CROSS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προσφέρει πιο οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα.
Η εταιρεία τόνισε επίσης ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τόσο των μελλοντικών μοντέλων της όσο και των νέων τεχνολογιών.