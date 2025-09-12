ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Sabadell απορρίπτει εκ νέου την πρόταση εξαγοράς 18 δισ. δολαρίων της BBVA
Επιχειρήσεις
11:32 - 12 Σεπ 2025

Sabadell απορρίπτει εκ νέου την πρόταση εξαγοράς 18 δισ. δολαρίων της BBVA

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Banco Sabadell απέρριψε για ακόμη μία φορά την πρόταση εξαγοράς ύψους 18 δισ. δολαρίων που κατέθεσε η BBVA, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή» και εντείνοντας την πίεση προς την ισπανική τράπεζα να αναθεωρήσει, παρά τη ρητή της άρνηση να το πράξει.

«Η τιμή της πρότασης δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την πραγματική εσωτερική αξία της Sabadell», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, η αποτίμηση της BBVA τοποθετεί τη Sabadell στα περίπου 15,3 δισ. ευρώ (17,9 δισ. δολάρια) με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Sabadell ανέρχεται σε περίπου 16,9 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει πως οι επενδυτές αναμένουν βελτίωση της προσφοράς.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα δημιουργούσε έναν νέο τραπεζικό κολοσσό στην Ισπανία, φέρνοντας την BBVA πιο κοντά σε μέγεθος με την κορυφαία ισπανική τράπεζα, την Banco Santander SA. Ωστόσο, η BBVA επιμένει ότι δεν σκοπεύει να αυξήσει την προσφορά της.

Η απόρριψη της Sabadell έρχεται λίγο μετά την επίσημη έναρξη της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της BBVA προς τους μετόχους της Sabadell, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα. Οι μέτοχοι έχουν προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου για να αποφασίσουν.

Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, η BBVA προσφέρει μία νέα κοινή μετοχή και επιπλέον 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 μετοχές της Sabadell.

Το διοικητικό συμβούλιο της Sabadell απέρριψε ομόφωνα την πρόταση, με τη συμμετοχή και του Μεξικανού δισεκατομμυριούχου David Martinez, ο οποίος κατέχει περίπου το 3,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πως θα μπορούσε να στηρίξει τη συμφωνία, εφόσον συνοδευόταν από βελτιωμένη αποτίμηση.

«Η συμφωνία που παρουσίασε η BBVA αποτελεί ορθή στρατηγική επιλογή και για τα δύο τραπεζικά ιδρύματα, όμως η προτεινόμενη τιμή την καθιστά προς το παρόν μη εφαρμόσιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sabadell, Cesar Gonzalez-Bueno, είχε τονίσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η πρόταση «δεν μπορεί να είναι η τελική», καθώς η τράπεζα την έχει ήδη απορρίψει.

Η BBVA, από την άλλη, επιμένει στη θέση της. Ο πρόεδρός της, Carlos Torres, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει λόγος» βελτίωσης της πρότασης, τονίζοντας πως η τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει την τελική έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσίασή της στους επενδυτές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στασινός: Νέα γενιά ΤΟΤΕΕ για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στασινός: Νέα γενιά ΤΟΤΕΕ για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ΥΠΕΘΟ: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Μαρινάκης: Έμμεση αύξηση μισθών από 1/1/2026 - Μηδενισμός των φόρων στους νέους
Πολιτική

Μαρινάκης: Έμμεση αύξηση μισθών από 1/1/2026 - Μηδενισμός των φόρων στους νέους

Eurobasket 2025: Έκτακτες πτήσεις για τη μεγάλη στιγμή της Ελλάδας - Στις 21.00 ο ημιτελικός με την Τουρκία
Ειδήσεις

Eurobasket 2025: Έκτακτες πτήσεις για τη μεγάλη στιγμή της Ελλάδας - Στις 21.00 ο ημιτελικός με την Τουρκία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια
Οικονομία

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Moody&#039;s: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις
Αναλύσεις

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ
Ειδήσεις

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
29/06/2026 - 21:00

Τέλος στο πλαφόν, στοίχημα η «συμφωνία κυρίων»: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Ειδήσεις
29/06/2026 - 20:30

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει νέο κεφάλαιο στην προεδρική ισχύ στις ΗΠΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:09

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 16:58

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 16:53

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ