Sabadell απορρίπτει εκ νέου την πρόταση εξαγοράς 18 δισ. δολαρίων της BBVA

Η Banco Sabadell απέρριψε για ακόμη μία φορά την πρόταση εξαγοράς ύψους 18 δισ. δολαρίων που κατέθεσε η BBVA, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή» και εντείνοντας την πίεση προς την ισπανική τράπεζα να αναθεωρήσει, παρά τη ρητή της άρνηση να το πράξει.

«Η τιμή της πρότασης δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την πραγματική εσωτερική αξία της Sabadell», ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, η αποτίμηση της BBVA τοποθετεί τη Sabadell στα περίπου 15,3 δισ. ευρώ (17,9 δισ. δολάρια) με βάση το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Sabadell ανέρχεται σε περίπου 16,9 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει πως οι επενδυτές αναμένουν βελτίωση της προσφοράς.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα δημιουργούσε έναν νέο τραπεζικό κολοσσό στην Ισπανία, φέρνοντας την BBVA πιο κοντά σε μέγεθος με την κορυφαία ισπανική τράπεζα, την Banco Santander SA. Ωστόσο, η BBVA επιμένει ότι δεν σκοπεύει να αυξήσει την προσφορά της.

Η απόρριψη της Sabadell έρχεται λίγο μετά την επίσημη έναρξη της δημόσιας πρότασης εξαγοράς της BBVA προς τους μετόχους της Sabadell, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα. Οι μέτοχοι έχουν προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου για να αποφασίσουν.

Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, η BBVA προσφέρει μία νέα κοινή μετοχή και επιπλέον 0,70 ευρώ σε μετρητά για κάθε 5,5483 μετοχές της Sabadell.

Το διοικητικό συμβούλιο της Sabadell απέρριψε ομόφωνα την πρόταση, με τη συμμετοχή και του Μεξικανού δισεκατομμυριούχου David Martinez, ο οποίος κατέχει περίπου το 3,9% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πως θα μπορούσε να στηρίξει τη συμφωνία, εφόσον συνοδευόταν από βελτιωμένη αποτίμηση.

«Η συμφωνία που παρουσίασε η BBVA αποτελεί ορθή στρατηγική επιλογή και για τα δύο τραπεζικά ιδρύματα, όμως η προτεινόμενη τιμή την καθιστά προς το παρόν μη εφαρμόσιμη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Sabadell, Cesar Gonzalez-Bueno, είχε τονίσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η πρόταση «δεν μπορεί να είναι η τελική», καθώς η τράπεζα την έχει ήδη απορρίψει.

Η BBVA, από την άλλη, επιμένει στη θέση της. Ο πρόεδρός της, Carlos Torres, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει λόγος» βελτίωσης της πρότασης, τονίζοντας πως η τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει την τελική έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσίασή της στους επενδυτές.