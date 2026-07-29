Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Η Deutsche Bank παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις δραστηριότητες συναλλαγών σε προϊόντα σταθερού εισοδήματος να καταγράφουν σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας την απόδοση των περισσότερων μεγάλων τραπεζών της Wall Street.

Τα έσοδα της συγκεκριμένης μονάδας ενισχύθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, φτάνοντας τα 2,6 δισ. ευρώ (περίπου 3 δισ. δολάρια), με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από τις συναλλαγές σε επιτόκια και πιστωτικά προϊόντα. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν έσοδα ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή υπερέβη και τη μέση αύξηση 13% που κατέγραψαν οι μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες στον ίδιο τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg Intelligence.

Η γερμανική τράπεζα επισήμανε ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ σε δεύτερο τρίμηνο στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο των καθαρών κερδών στα 1,9 δισ. ευρώ.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 500 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, η Deutsche Bank ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα ολόκληρης της χρήσης.

Η διοίκηση εκτίμησε ότι ο όμιλος συνεχίζει να κινείται σε τροχιά ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων κατά τη διάρκεια του 2026.

«Η ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μάς προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες και να επιτύχουμε περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους, ενώ οι θετικές τάσεις στο πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον γίνονται ολοένα και πιο σαφείς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σέβινγκ.

Όπως σημείωσε ακόμη, οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις-ρεκόρ που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η Deutsche Bank μέσα στο 2026, ενισχύουν την εκτίμηση της διοίκησης ότι ο όμιλος μπορεί να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2028.

Στρατηγική με επίκεντρο την κερδοφορία

Ο Κρίστιαν Σέβινγκ συνεχίζει να δίνει έμφαση στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσει το χάσμα αποτίμησης που εξακολουθεί να χωρίζει τη Deutsche Bank από άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας σταθερού εισοδήματος, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 8,48 δισ. ευρώ, έναντι 7,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας και τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 8,13 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 5,34 δισ. ευρώ, έναντι 4,96 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ κινήθηκαν οριακά υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς που τοποθετούσαν το ποσό στα 5,32 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν στα 460 εκατ. ευρώ, αυξημένες από τα 420 εκατ. ευρώ του περσινού δεύτερου τριμήνου και υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, που ανέμεναν 440 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,91 δισ. ευρώ, έναντι 1,73 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο, υπερβαίνοντας αισθητά και τη μέση πρόβλεψη της αγοράς για 1,67 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 13,9%, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, έναντι 14,2% που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι προκλήσεις από το ενεργειακό κόστος

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η άνοδος των τιμών της ενέργειας μετά την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την προσπάθεια της διοίκησης να ενισχύσει περαιτέρω την κερδοφορία.

Ωστόσο, ο Σέβινγκ έχει εκφράσει την αισιοδοξία του ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στη Γερμανία, όπως οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα και η αύξηση των αμυντικών δαπανών, μπορούν να δημιουργήσουν νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες για την οικονομία και τον τραπεζικό κλάδο.

Ο επικεφαλής της Deutsche Bank έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια αυξημένη επιρροή στον δημόσιο διάλογο στη Γερμανία, παρεμβαίνοντας συχνά σε σημαντικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Ισχυρός ανταγωνισμός από τη Wall Street

Θετικά αποτελέσματα ανακοίνωσαν και οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες για το δεύτερο τρίμηνο, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τις συναλλαγές σε μετοχές.

Συνολικά, οι έξι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι των ΗΠΑ εμφάνισαν κέρδη περίπου 100 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η Deutsche Bank, ωστόσο, είχε περιορίσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στις συναλλαγές μετοχών τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης που υλοποίησε ο Σέβινγκ.

Την ίδια περίοδο, οι BNP Paribas και Barclays ανακοίνωσαν επίσης αύξηση των εσόδων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, χωρίς όμως τα αποτελέσματά τους να ανταποκριθούν πλήρως στις επιδόσεις των αμερικανικών τραπεζών, γεγονός που οδήγησε σε υποχώρηση των μετοχών τους.

Επιμένει στην οργανική ανάπτυξη

Σε αντίθεση με άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους, η Deutsche Bank εξακολουθεί να αποφεύγει τις μεγάλες εξαγορές.

Την ώρα που η UniCredit επιχειρεί να αποκτήσει την Commerzbank, η Banco Santander προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά της Webster στις Ηνωμένες Πολιτείες και της TSB στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η BNP Paribas ολοκλήρωσε την εξαγορά της Axa Investment Managers, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στον ευρωπαϊκό κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων.