Eurobasket 2025: Έκτακτες πτήσεις για τη μεγάλη στιγμή της Ελλάδας - Στις 21.00 ο ημιτελικός με την Τουρκία

Στις 21.00 το βράδυ της Παρασκευής (12/9) η Ελλάδα έχει ραντεβού με την ιστορία. Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία στην ημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η ελληνοτουρκική μάχη θα λάβει μέρος στη Ρίγα της Λετονίας, με την Εθνική μας να βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων και να θέλει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, δηλαδή από το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η εθνική προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Η ευκαιρία είναι μεγάλη και φυσικά όλη η Ελλάδα ανυπομονεί για τη μεγάλη μάχη. Χιλιάδες τυχεροί πήγαν με τσάρτερ της Aegean στη Ρίγα για τον αγώνα, ενώ εκατομμύρια άλλοι θα δούμε τον ημιτελικό από την τηλεόραση, με μετάδοση από την ΕΡΤ και τη Nova.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Eurobasket Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 17.00 Φινλανδία – Γερμανία 21.00 Τουρκία – Ελλάδα





