Μαρινάκης: Έμμεση αύξηση μισθών από 1/1/2026 - Μηδενισμός των φόρων στους νέους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί έμμεση αύξηση μισθών μέσω του πακέτου μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση «δίνει όσα περισσότερα μπορεί με βάση τα δημόσια οικονομικά» και οι παρεμβάσεις έχουν «μόνιμο χαρακτήρα», με ξεκάθαρη στόχευση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι οι μειώσεις φόρων μεταφράζονται σε πραγματική αύξηση εισοδήματος για μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα φανεί στα εκκαθαριστικά από το 2026 και μετά, με χαμηλότερους φόρους.

Αναφερόμενος στους νέους, υπογράμμισε ότι «μηδενίσαμε τους φόρους για τους νέους έως 25 ετών», επισημαίνοντας ότι περίπου 300.000 νέοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές προς την Αριστερά, λέγοντας πως «έχει συνηθίσει τους νέους να κάνουν καταλήψεις», ενώ στην πραγματικότητα «οι περισσότεροι σπουδάζουν, παλεύουν και πολλοί εργάζονται σε δεύτερη δουλειά».

«Έχουμε μειώσει τον φόρο των επιχειρήσεων στο 22% από το 28%, έχουμε μειώσει τα μερίσματα στο 5%, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% στον ελεύθερο επαγγελματία και την επιχείρηση στο 80%. Αυτές είναι οι μειώσεις που έχουμε κάνει ήδη για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με τα τεκμήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «εγώ δεν έχω κρύψει τα λόγια του. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα του κράτους είχε προφανώς σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που πήρε και πολιτικό κόστος».

«Υπάρχει ακρίβεια, δεν το αρνούμαστε. Για αυτόν τον λόγο συνεχώς θα δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με μειώσεις φόρων σε όλους με δίκαιο τρόπο (…) Η διαφορά ημών με τα υπόλοιπα με τα υπόλοιπα κόμματα είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι, μόνο μειώνουμε ή καταργούμε φόρους» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.