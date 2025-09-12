ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Έμμεση αύξηση μισθών από 1/1/2026 - Μηδενισμός των φόρων στους νέους
Πολιτική
11:11 - 12 Σεπ 2025

Μαρινάκης: Έμμεση αύξηση μισθών από 1/1/2026 - Μηδενισμός των φόρων στους νέους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί έμμεση αύξηση μισθών μέσω του πακέτου μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση «δίνει όσα περισσότερα μπορεί με βάση τα δημόσια οικονομικά» και οι παρεμβάσεις έχουν «μόνιμο χαρακτήρα», με ξεκάθαρη στόχευση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι οι μειώσεις φόρων μεταφράζονται σε πραγματική αύξηση εισοδήματος για μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα φανεί στα εκκαθαριστικά από το 2026 και μετά, με χαμηλότερους φόρους.

Αναφερόμενος στους νέους, υπογράμμισε ότι «μηδενίσαμε τους φόρους για τους νέους έως 25 ετών», επισημαίνοντας ότι περίπου 300.000 νέοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές προς την Αριστερά, λέγοντας πως «έχει συνηθίσει τους νέους να κάνουν καταλήψεις», ενώ στην πραγματικότητα «οι περισσότεροι σπουδάζουν, παλεύουν και πολλοί εργάζονται σε δεύτερη δουλειά».

«Έχουμε μειώσει τον φόρο των επιχειρήσεων στο 22% από το 28%, έχουμε μειώσει τα μερίσματα στο 5%, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% στον ελεύθερο επαγγελματία και την επιχείρηση στο 80%. Αυτές είναι οι μειώσεις που έχουμε κάνει ήδη για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με τα τεκμήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «εγώ δεν έχω κρύψει τα λόγια του. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα του κράτους είχε προφανώς σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που πήρε και πολιτικό κόστος».

«Υπάρχει ακρίβεια, δεν το αρνούμαστε. Για αυτόν τον λόγο συνεχώς θα δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με μειώσεις φόρων σε όλους με δίκαιο τρόπο (…) Η διαφορά ημών με τα υπόλοιπα με τα υπόλοιπα κόμματα είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι, μόνο μειώνουμε ή καταργούμε φόρους» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 11:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι ευρωαγορές διατηρούν την αισιοδοξία τους στο κλείσιμο της εβδομάδας
Χρηματιστήρια

Οι ευρωαγορές διατηρούν την αισιοδοξία τους στο κλείσιμο της εβδομάδας

Ομίλος AKTOR: Τα δυνατά χαρτιά για κερδοφορία και το πλάνο σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ομίλος AKTOR: Τα δυνατά χαρτιά για κερδοφορία και το πλάνο σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις

ΙΝΚΑ: Καλεί σε μποϊκοτάζ στο κρέας, λόγω ακρίβειας
Οικονομία

ΙΝΚΑ: Καλεί σε μποϊκοτάζ στο κρέας, λόγω ακρίβειας

Ελαιόλαδο με «σφραγίδα» ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) «Κρήτη/Kriti»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ελαιόλαδο με «σφραγίδα» ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) «Κρήτη/Kriti»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο
Πολιτική

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις
Πολιτική

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Οικονομία

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026
Οικονομία

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:10

ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των €3 δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Ναυτιλία
30/06/2026 - 12:05

ΟΛΠ Α.Ε.: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Εγκρίθηκε μέρισμα 1,896 ευρώ (μεικτό) ανά μετοχή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:02

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:01

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:24

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Πολιτική
30/06/2026 - 11:16

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/06/2026 - 11:15

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχωρεί για προσωπικούς λόγους ο CEO

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 11:13

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:11

Αναβαλλόμενος φόρος: Οι τράπεζες προειδοποιούν για πιθανό κεφαλαιακό κενό €8 δισ. από ταχεία απόσβεση

Πολιτική
30/06/2026 - 11:02

Βολές Παπανδρέου για τα ενεργειακά: Μονοπώληση της αγοράς και απουσία συνεκτικής στρατηγικής

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 11:01

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

Πολιτική
30/06/2026 - 10:42

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:38

Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση

Ναυτιλία
30/06/2026 - 10:30

Ελληνικά λιμάνια: Στρατηγικός κόμβος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου

Φορολογία
30/06/2026 - 10:30

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική - Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:23

ΧΑ: Ελάχιστη προϋπόθεση για το ΓΔ η υπέρβαση των 2473 μονάδων

Πολιτική
30/06/2026 - 10:14

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 10:10

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 09:56

ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 09:55

ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 09:45

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 09:29

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:18

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ