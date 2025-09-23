Heineken: Εξαγοράζει τη FIFCO έναντι $3,2 δισ.

Η Heineken θα αγοράσει τις επιχειρήσεις ποτών και λιανικής πώλησης της Florida Ice and Farm Company (FIFCO) της Κόστα Ρίκα για 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ενισχύοντας την παρουσία της στην Κεντρική Αμερική.

Μέσω της συμφωνίας, η Heineken θα αποκτήσει την ιδιοκτησία της εκατονταετούς μάρκας μπύρας Imperial της Κόστα Ρίκα, καθώς και μιας επιχείρησης αναψυκτικών με δικές της μάρκες και άδεια εμφιάλωσης της PepsiCo.

Οι περιοχές της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής έχουν γίνει όλο και πιο ελκυστικές για κορυφαίους ζυθοποιούς όπως η Heineken και η Anheuser-Busch InBev , ενόψει της επιβράδυνσης των πωλήσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία θα ανοίξει ευκαιρίες ανάπτυξης και θα επιτρέψει στην Heineken να εισέλθει σε «νέες πηγές κέρδους» σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Dolf van den Brink.

Η Heineken θα αγοράσει το 75% της Distribuidora La Florida - του τμήματος ποτών, τροφίμων και λιανικής πώλησης της FIFCO - που δεν της ανήκει ήδη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 καταστημάτων στην Κόστα Ρίκα, καθώς και δραστηριοτήτων στο Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης το 75% της Nicaragua Brewing Holding, το 25% της Heineken Panama που δεν της ανήκε ήδη, καθώς και την πλήρη ιδιοκτησία των μη σχετικών με την μπύρα δραστηριοτήτων της FIFCO στο Μεξικό.

«Πρόκειται για μια στρατηγικά λογική εξαγορά για εμάς, αν και η τιμή που καταβλήθηκε φαίνεται υψηλή», δήλωσε ο αναλυτής της RBC Capital, James Edwardes Jones.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα δώσει άμεση ώθηση στο λειτουργικό περιθώριο και στα κέρδη ανά μετοχή της Heineken πριν από τα έκτακτα στοιχεία, σύμφωνα με την εταιρεία.