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Χάρις: Στηρίζω την υποψηφιότητα Μαμντάνι αλλά η Νέα Υόρκη δεν είναι το κέντρο του κόσμου
Ειδήσεις
13:19 - 23 Σεπ 2025

Χάρις: Στηρίζω την υποψηφιότητα Μαμντάνι αλλά η Νέα Υόρκη δεν είναι το κέντρο του κόσμου

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, έδωσε μια συγκρατημένη υποστήριξη στον υποψήφιο Δήμαρχο Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξής της με τη Ρέιτσελ Μάντοου στο MSNBC τη Δευτέρα (23/9)

«Κοιτάξτε, από τη δική μου σκοπιά, είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος και πρέπει να στηριχθεί», δήλωσε η Χάρις, όταν ρωτήθηκε για την επιτυχία του Μαντάνι στις προκριματικές εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης και την απροθυμία του κομματικού κατεστημένου να του προσφέρει στήριξη.

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί, όπως ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, έχουν δεχθεί κριτική επειδή απέφυγαν να στηρίξουν τον Μαμντάνι, παρότι κέρδισε ξεκάθαρα τις προκριματικές εκλογές νωρίτερα φέτος.

Και οι δύο έχουν αρνηθεί να εξηγήσουν δημόσια τη στάση τους στις τελευταίες δηλώσεις τους στον Τύπο, τονίζοντας απλώς ότι «εξακολουθούν να εξετάζουν την απόφασή τους».

Η διστακτικότητά τους έρχεται σε μια περίοδο που ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, αρνείται να αποσυρθεί από την κούρσα, ενώ το κομματικό κατεστημένο δυσκολεύεται να αποδεχθεί τις προοδευτικές θέσεις του Μαμντάνι και την ταυτότητά του ως δημοκρατικού σοσιαλιστή.

Η Χάρις τελικά υποστήριξε την υποψηφιότητα του Μαμντάνι, αλλά εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να αναδείξει και άλλες «αστέρες» του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Υποστηρίζω τον Δημοκρατικό υποψήφιο, φυσικά», είπε. «Αλλά επιτρέψτε μου να πω και το εξής: δεν είναι ο μόνος αστέρας. Ξέρω ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και ξέρω πως οι Νεοϋορκέζοι νομίζουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου».

Η Χάρις συνέχισε αναδεικνύοντας την υποψηφιότητα της πολιτειακής βουλευτή της Αλαμπάμα, Μπάρμπαρα Ντράμοντ, που διεκδικεί τη δημαρχία στο Μόμπιλ της Αλαμπάμα, καθώς και της μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Ορλεάνης, Ελένα Μορένο, που είναι υποψήφια δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης.

«Όλες τους είναι υποψήφιες δήμαρχοι και είναι αστέρες», δήλωσε. «Οπότε ελπίζω να μην εστιάζουμε υπερβολικά στη Νέα Υόρκη και χάσουμε από το βλέμμα μας τα αστέρια που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα».

Η χλιαρή στήριξη της Χάρις είναι μέχρι στιγμής η πιο σημαντική που έχει λάβει ο Μαντάνι, και έρχεται μετά από εκείνη της κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, μια υποστήριξη που υπογραμμίζει το πώς οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί αρχίζουν να συσπειρώνονται γύρω από την υποψηφιότητά του.

Γενικότερα, οι Δημοκρατικοί καλούνται να επιλέξουν αν θα επιλέξουν πιο «συστημικές» υποψηφιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν στις επόμενες αμερικανικές εκλογές των νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ή αν θα επιλέξουν έναν ριζοσπαστικότερο δρόμο, όπως τον επιδιώκουν πέρα του Μαμντάνι το μέλος του Κογκρέσου Αλεξάντρα Οκάσιο Κορτέζ (AOC) και ο δημοφιλής γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς. Ουσιαστικά η πρώην Αντιπρόεδρος έδωσε μεν πράσινο φως για στήριξη της καμπάνιας Μαμντάνι σε τοπικό επίπεδο, φρόντισε ωστόσο να τονίσει πώς το τοπίο στη Νέα Υόρκη είναι ένα διαφορετικό από εκείνο άλλων περιοχών και πολιτειών των ΗΠΑ.

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