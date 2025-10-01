Tesla: Ανάκαμψη σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές - Συνεχίστηκε η πτώση στη Σουηδία

Η Tesla κατέγραψε αύξηση πωλήσεων στη Γαλλία και τη Δανία το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας θετική εκκίνηση για το τρέχον έτος, ενώ συνεχίστηκαν οι αυξήσεις στη Νορβηγία και την Ισπανία, όπως έδειξαν τα τοπικά στοιχεία της βιομηχανίας την Τετάρτη (1/10). Ωστόσο, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν στη Σουηδία για ένατο συνεχόμενο μήνα.

Η Tesla αντιμετωπίζει δυσκολίες στην Ευρώπη φέτος, καθώς η περιορισμένη και γερασμένη σειρά μοντέλων της αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από Ευρωπαίους και Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να έχει λανσάρει νέο μοντέλο μαζικής παραγωγής από το Model Y το 2020.

Τα προβλήματα ανταγωνισμού της Tesla επιδεινώνονται λόγω αντιδράσεων ορισμένων καταναλωτών κατά του διευθύνοντος συμβούλου, Ίλον Μασκ, ο οποίος χρηματοδότησε την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα. Η Tesla ελπίζει ότι το ανανεωμένο Model Y, που άρχισε να παραδίδεται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές τον Ιούνιο, θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 42,9% στην ΕΕ και κατά 32,6% συνολικά στην Ευρώπη σε ετήσια βάση. Η κινεζική BYD ξεπέρασε την Tesla στην ΕΕ τον Αύγουστο για δεύτερη φορά φέτος, αν και συνολικά η Tesla διατήρησε προβάδισμα στην Ευρώπη.

Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις σε ορισμένες αγορές λόγω του νέου Model Y, η Tesla χρειάζεται νέα μοντέλα για να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, καθώς προσιτά ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζουν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με τον Andy Palmer, πρόεδρο της Electric Vehicles UK.

Το Σεπτέμβριο, η Tesla σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 2,74% στη Γαλλία και 20,5% στη Δανία. Στη Νορβηγία, οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 14,7%, με τα Model Y και Model 3 να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις, ενώ στην Ισπανία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,4%, χάρη σε αύξηση 60% των ταξινομήσεων του Model Y. Στη Σουηδία, ωστόσο, οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 64% σε 1.726 οχήματα, αν και ήταν υψηλότερες από τα 210 οχήματα του Αυγούστου.