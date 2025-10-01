Σε υψηλό δύο εβδομάδων το Bitcoin - «Έπιασε» τα $116.000

Η διόρθωση της τιμής του Bitcoin την Τρίτη (30/9) δεν κράτησε πολύ, καθώς το πιο διάσημο κρυπτονόμισμα εκτοξεύτηκε την Τετάρτη (1/10) στα 116.500 δολάρια, για πρώτη φορά από τις 19 Σεπτεμβρίου. Πολλά altcoins ακολούθησαν το παράδειγμά του με εντυπωσιακά κέρδη τις τελευταίες ώρες.

Όπως έχει δείξει η ιστορία, η τιμή του Bitcoin υπέστη πλήγμα το Σεπτέμβριο, ειδικά στο τέλος του. Υπενθυμίζεται ότι το περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε από τα 114.000 δολάρια στα 109.000 δολάρια μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

Οι «ταύροι» όμως φάνηκε να ανακάμπτουν από τη Δευτέρα (29/9) οδηγώντας το Bitcoin στα 112.500 δολάρια. Εκεί συντάντησαν αντίσταση, ωστόσο, συνέχισαν την αντεπίθεση και μπήκαν με φόρα στον Οκτώβριο.

Η άνοδος συνδέεται φυσικά και με το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το Bitcoin εκτοξεύτηκε σε ένα υψηλό δύο εβδομάδων, πάνω από τα 116.500 δολάρια, το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10).

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin βρίσκεται στα 116,402.25 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 2,90%. Η κεφαλαιοποίησή του παραμένει σταθερή στα 2,320 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG και η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται στο 56,74%.

Ένα μεγάλο μέρος των altcoins μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης ακολούθησε την ανοδική πορεία του Bitcoin. Altcoins όπως τα AVAX, XLM, BCH, BNB και SHIB καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Το Ethereum σημειώνει άνοδο 3,23% και βρίσκεται στα 4,302.48 δολάρια το XRP ενισχύεται κατά 3,17% στα 2.9429 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 5,03% και είναι στα 217,72 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει κέρδη 4,87% και διαμορφώνεται στα 4,0980 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 5,79% στα 0.8378 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 5,40% και βρίσκεται στα 0.2431 δολάρια.

Οι κορυφαίες επιδόσεις στα 100 μεγαλύτερα altcoins είναι το ZEC, το οποίο έχει εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 44%, το PUMP, το οποίο έχει αυξηθεί κατά πάνω από 23%, και το PENGU, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 11%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει προσθέσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το χθεσινό χαμηλό και έχει εκτοξευθεί στα 4,089 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.