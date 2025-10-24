Ρεκόρ διετίας για την επιχειρηματικότητα στη Γερμανία – Σε υποχώρηση η Γαλλία

Αναπάντεχη άνοδο σημείωσε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2023 και θέτοντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή βάση στην αρχή του δ' τριμήνου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της S&P Global σημείωσε άνοδο από τις 52 στις 53,8 μονάδες, ξεπερνώντας έτσι το κρίσιμο όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την οικονομική επέκταση από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αντίθετα μια μείωση στο 51,5.

Η ανοδική έκπληξη αποδίδεται κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες. Η πορεία της Γερμανίας διαφοροποιείται σημαντικά από αυτή της Γαλλίας, καθώς ο σύνθετος δείκτης PMI της δεύτερης κατέγραψε πτώση για 14ο συνεχόμενο μήνα, προκαλώντας έκπληξη στους αναλυτές.