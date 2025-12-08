Η IBM προχωρά σε εξαγορά - μαμούθ της Confluent έναντι 11 δισ. δολαρίων

Σε μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις της στον χώρο των επιχειρησιακών δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, η IBM ανακοίνωσε την εξαγορά της Confluent έναντι 11 δισ. δολαρίων, σε μια συμφωνία που θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση στις αγορές: η μετοχή της Confluent σημείωσε άλμα 26% στις προσυνεδριακές συναλλαγές προτού τεθεί σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης, ενώ ο τίτλος της IBM κατέγραψε πτώση περίπου 1%.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η IBM θα καταβάλει 31 δολάρια ανά μετοχή για το σύνολο των μετοχών της Confluent. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2026, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IBM, Άρβιντ Κρίσνα, τόνισε ότι η εξαγορά θα ενισχύσει καθοριστικά την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει ισχυρές λύσεις δεδομένων σχεδιασμένες για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Με την ενσωμάτωση της Confluent, η IBM αποκτά μια έξυπνη και ευέλικτη πλατφόρμα δεδομένων, κομβική για το μέλλον της εταιρικής πληροφορικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η IBM υπογραμμίζει ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο όπου ο όγκος των δεδομένων παγκοσμίως αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2028, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη δυνατότητα άμεσης και αποδοτικής επεξεργασίας τους. Η Confluent, με την τεχνολογία της πάνω στη ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, θεωρείται στρατηγικό κομμάτι του παζλ για τις μελλοντικές υπηρεσίες AI της IBM.