ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπρατάκος: Η άμυνα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο με ισχυρή εθνική συμμετοχή
Επιχειρήσεις
09:31 - 09 Δεκ 2025

Μπρατάκος: Η άμυνα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο με ισχυρή εθνική συμμετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν θέματα που αφορούν την αμυντική βιομηχανία, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για στενή και συστηματική σύνδεση μεταξύ της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της εθνικής παραγωγικής βάσης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο ζήτημα της εθνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην αναγκαιότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας προς όφελος της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Η χώρα μας δε θα αποκτά από εδώ και πέρα κάτι στο οποίο δε θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%. Aυτό το οποίο επιδιώκουμε δεν είναι 25% υπό - κατασκευαστικό έργο απλώς. Επιδιώκουμε συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος. Θα προτείνω στο ΚΥΣΕΑ, την αγορά συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού. Με τη χώρα με την οποία θα υπογραφεί συμφωνία κτήσης, ο όρος δεν θα είναι να υπάρχει απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στο σύστημα, θα είναι να μεταφερθεί τεχνογνωσία για το σύστημα, ώστε να μπορούν τα «ελληνικά μυαλά» να το εξελίξουν. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προσαρμογή, να μπορούμε εμείς να κάνουμε την προσαρμογή, όχι απλώς να πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να πάμε να αγοράσουμε από τον προμηθευτή ένα άλλο. Ήταν ο πάγιος τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η χώρα έως σήμερα. Τώρα αυτό το 25% όχι απλώς επενδύεται στη χώρα, αλλά μοχλεύει τεχνογνωσία, η οποία θα παράξει νέα αποτελέσματα, ελπίζω εξαγώγιμα. Γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών παραμένει παθητικό και σημαντικά παθητικό. Ελπίζουμε δηλαδή από πελάτες να γίνουμε στην αρχή συμπαραγωγοί και στο τέλος της ημέρας παραγωγοί. Και θα μου πείτε “η Ελλάδα, μια μικρή χώρα είναι δυνατόν;”. Και βέβαια είναι δυνατόν».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές μεταβολές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες καθιστούν τη δυναμική του αμυντικού τομέα στρατηγικό προαπαιτούμενο, τονίζοντας ότι η άμυνα δεν είναι πλέον απλώς ζήτημα θωράκισης, αλλά αποτελεί μοχλό καινοτομίας, τεχνολογικής υπεροχής και οικονομικής προόδου. «Η σύζευξη μεταξύ του στρατηγικού στόχου της αποτρεπτικής ισχύος και της παραγωγικής βάσης της χώρας είναι πλέον επιβεβλημένη. Είναι η στιγμή να υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή, με μετρήσιμα αποτελέσματα και ενεργό ρόλο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όχι απλώς ως προμηθευτές, αλλά ως συμπαραγωγοί, καινοτόμοι δωρητές τεχνολογίας, μέρη των ευρωπαϊκών αλυσίδων άμυνας. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο αμυντικής παραγωγής είναι κοινή μας υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Μπρατάκος.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμυντική τεχνολογία και αναφέρθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ start-ups, βιομηχανίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι ελληνικές αμυντικές start-ups εξακολουθούν να προσελκύουν λιγότερα κεφάλαια σε σχέση με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα του εξωτερικού και σημείωσε ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους επενδυτές, τις τράπεζες και το Δημόσιο να στηρίξουν αυτό το οικοσύστημα, επενδύοντας όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «η χώρα μας πρέπει να διαθέτει από τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια στρατηγική που υπηρετεί και ενισχύει τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας, ώστε η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη βιομηχανία να ενισχυθεί. Στη βάση αυτή, πρότεινε τρεις συγκεκριμένους άξονες δράσεων οι οποίοι συνοψίζονται στη διαμόρφωση Εθνικού Πλάνου Ανασυγκρότησης της Αμυντικής Βιομηχανίας, με στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες συμμετοχής της εγχώριας βάσης, στην ενίσχυση του οικοσυστήματος start-ups/καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, επιταχυντές και διεθνείς συμπράξεις και στην πρακτική ενσωμάτωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, με παράλληλη μέτρηση της εγχώριας συμμετοχής, τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικών δυνατοτήτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Κινείται άνω των 2100 μονάδων – Στο επίκεντρο το εταιρικό ομόλογο της Aktor
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Κινείται άνω των 2100 μονάδων – Στο επίκεντρο το εταιρικό ομόλογο της Aktor

Η αβεβαιότητα «πνίγει» τους αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία – Σε ύφεση οι επενδύσεις
Ειδήσεις

Η αβεβαιότητα «πνίγει» τους αυτοαπασχολούμενους στη Γερμανία – Σε ύφεση οι επενδύσεις

Βατσινά: Ανησυχία για τη μείωση των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών
Πολιτική

Βατσινά: Ανησυχία για τη μείωση των μηχανοκίνητων ελληνικών αλιευτικών σκαφών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις
Επιχειρήσεις

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδα - Σλοβακία: Νέες προοπτικές για διμερείς συνεργασίες και επενδύσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα
Ειδήσεις

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ