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Γαλλία: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Shein για έλλειψη επαλήθευσης ηλικίας πελατών
Επιχειρήσεις
17:50 - 19 Δεκ 2025

Γαλλία: Πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Shein για έλλειψη επαλήθευσης ηλικίας πελατών

Reporter.gr Newsroom
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Δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ στη Shein για κάθε παράβαση, απαιτώντας από την πλατφόρμα να εφαρμόζει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών της για κάθε «προϊόν για ενήλικες» που πωλείται στη Γαλλία.

Η απόφαση έρχεται μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την πώληση ερωτικών κούκλων με παιδικά χαρακτηριστικά μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της εταιρείας.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας για τρεις μήνες, θεωρώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν «δυσανάλογο». Η εξέλιξη αυτή μειώνει την πίεση που αντιμετωπίζει η Shein στη χώρα, επιτρέποντάς της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της υπό αυστηρότερους κανόνες ελέγχου.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή και παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες ελέγχου, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, με στόχο να επιβάλουμε κάποια από τα αυστηρότερα πρότυπα στη βιομηχανία», δήλωσε εκπρόσωπος της Shein. «Προτεραιότητά μας παραμένει να προστατεύσουμε τους Γάλλους καταναλωτές και να διασφαλίσουμε ότι θα τηρούμε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς», πρόσθεσε.

Η Shein βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο σκανδάλου, καθώς εντοπίστηκαν στο διαδικτυακό της κατάστημα απαγορευμένα όπλα και ερωτικές κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά. Η γαλλική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας στις 5 Νοεμβρίου, μόλις δύο ώρες μετά το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματός της εντός του πολυκαταστήματος BHV στο Παρίσι.

Η εταιρεία προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της διαδικτυακής αγοράς όπου τρίτα μέρη προβάλλουν τα προϊόντα τους, ενώ ο ιστότοπος πώλησης ενδυμάτων παρέμεινε ενεργός. Επιπλέον, η Shein διέκοψε την παγκόσμια πώληση ερωτικών βοηθημάτων.

Η απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των καταναλωτών και την τήρηση των κανονισμών σχετικά με προϊόντα για ενήλικες, ενώ θέτει υπό αυστηρό έλεγχο τη δραστηριότητα της Shein στη Γαλλία.

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