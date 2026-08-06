Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Η Γαλλία κατέθεσε επίσημη πρόταση προς την Ινδία για την προμήθεια 114 μαχητικών αεροσκαφών πολλαπλού ρόλου Rafale, στο πλαίσιο συμφωνίας που αποτιμάται στα 3,25 τρισ. ρουπίες (περίπου 34 δισ. δολάρια), σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ANI, επικαλούμενο πηγές.

Κατά το δημοσίευμα, η Διεύθυνση Εξοπλισμών του ινδικού υπουργείου Άμυνας, σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας, εξετάζει ήδη την τεχνική και εμπορική πρόταση που υπέβαλε η γαλλική πλευρά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το επίσημο αίτημα που είχε απευθύνει η Ινδία στη Γαλλία για τη σύναψη διακρατικής συμφωνίας σχετικά με την προμήθεια των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών.

Εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στην ινδική αμυντική βιομηχανία, με μεγάλους ομίλους όπως οι Tata Group και Larsen & Toubro να αναμένεται να έχουν ενεργό συμμετοχή στην υλοποίησή της.

Σύμφωνα με το ANI, το σχέδιο προβλέπει ότι 94 από τα συνολικά 114 Rafale θα κατασκευαστούν στην Ινδία, ενισχύοντας τόσο την εγχώρια αμυντική παραγωγή όσο και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι γαλλικές εταιρείες Dassault Aviation, MBDA, Safran και Thales θα κληθούν να επιλέξουν τοπικούς βιομηχανικούς συνεργάτες για την παραγωγή και την υποστήριξη του έργου.

Η πρόταση για την απόκτηση των 114 Rafale έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο Αμυντικών Προμηθειών της Ινδίας, όπως είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το 2016 η Ινδία υπέγραψε συμφωνία με τη Γαλλία για την αγορά 36 Rafale, με τα πρώτα πέντε αεροσκάφη να παραδίδονται τον Ιούλιο του 2020. Ακολούθησε, τον Απρίλιο του 2025, νέα συμφωνία για την προμήθεια 26 Rafale Marine, τα οποία προορίζονται για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας.