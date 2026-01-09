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Mega-deal στον μεταλλευτικό κλάδο: Η Rio Tinto στοχεύει στην εξαγορά της Glencore
Επιχειρήσεις
13:13 - 09 Ιαν 2026

Mega-deal στον μεταλλευτικό κλάδο: Η Rio Tinto στοχεύει στην εξαγορά της Glencore

Reporter.gr Newsroom
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Σε προχωρημένες συνομιλίες βρίσκεται η Rio Tinto για την πιθανή εξαγορά της Glencore Plc, μόλις έναν χρόνο μετά την κατάρρευση προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία της μεγαλύτερης μεταλλευτικής εταιρείας παγκοσμίως, με τη χρηματιστηριακή αξία του νέου σχήματος να υπολογίζεται σε πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο εταιρείες επιβεβαίωσαν μέσω ξεχωριστών ανακοινώσεων ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης πρότασης εξαγοράς μέσω ανταλλαγής μετοχών. Η είδηση προκάλεσε έντονη κινητικότητα στις αγορές: η μετοχή της Glencore στο Λονδίνο εκτινάχθηκε έως και 9,9%, ενώ η μετοχή της Rio Tinto υποχώρησε κατά 2,5%, μετά από πτώση 6,3% στην αγορά της Αυστραλίας.

Μία τέτοια συμφωνία θα αποτελεί το μεγαλύτερο deal που έχει καταγραφεί ποτέ στον μεταλλευτικό κλάδο, ο οποίος διανύει περίοδο έντονης κινητικότητας. Οι μεγάλες εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους σε χαλκό, μέταλλο κρίσιμο για την ενεργειακή μετάβαση, η τιμή του οποίου κινείται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η πιθανή συγχώνευση θα δημιουργήσει έναν μεταλλευτικό «κολοσσό», ικανό να ανταγωνιστεί την BHP Group, η οποία διατηρεί εδώ και χρόνια τον τίτλο της μεγαλύτερης μεταλλευτικής δύναμης παγκοσμίως.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν πιθανά εμπόδια: η Glencore παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς άνθρακα παγκοσμίως, τομείς από τον οποίο η Rio Tinto έχει αποχωρήσει, ενώ οι δύο όμιλοι παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην εταιρική κουλτούρα.

Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Rio Tinto ανέρχεται σε περίπου 137 δισ. δολάρια, ενώ της Glencore φτάνει τα 70 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο deal ιδιαίτερα σημαντικό για τον παγκόσμιο μεταλλευτικό χάρτη.

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