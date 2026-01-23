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BNP Paribas: Σχέδιο απολύσεων 1.200 εργαζομένων μετά την εξαγορά της Axa IM
Επιχειρήσεις
13:17 - 23 Ιαν 2026

BNP Paribas: Σχέδιο απολύσεων 1.200 εργαζομένων μετά την εξαγορά της Axa IM

Reporter.gr Newsroom
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Η BNP Paribas εξετάζει την κατάργηση περίπου 1.200 θέσεων εργασίας, καθώς ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση της Axa Investment Managers στην τράπεζα. Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, ο αριθμός αυτός αποτελεί τη βάση για διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα τις επόμενες εβδομάδες, σχετικά με ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Οι πηγές διευκρίνισαν ότι το σχέδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε αρχικά από την εφημερίδα Les Echos.

Η BNP Paribas απέκτησε τη μονάδα Axa IM το 2024 έναντι περίπου 5 δισ. ευρώ (5,9 δισ. δολάρια), δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ευρώπη, με υπό διαχείριση assets περίπου 1,6 τρισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη παραμένει η Amundi SA, που ανήκει στην Credit Agricole, ενώ και οι δύο υπολείπονται σε μέγεθος των αμερικανικών κολοσσών, όπως η BlackRock Inc. και η Vanguard Group Inc..

Η εξαγορά της Axa IM αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει πραγματοποιήσει ο διευθύνων σύμβουλος της BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe, ο οποίος στο παρελθόν απέφευγε μεγάλες εξαγορές, προτιμώντας την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Διαβούλευση με τους εργαζόμενους και ενοποίηση

Σε δήλωση της BNP Paribas AM στο Bloomberg, εκπρόσωπος της τράπεζας ανέφερε: «Μετά τη νομική συγχώνευση των οντοτήτων και τη δημιουργία μιας ενιαίας δομής διαχείρισης κεφαλαίων, η BNP Paribas Asset Management επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης με τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων σχετικά με το προτεινόμενο οργανωτικό μοντέλο-στόχο».

Η εξαγορά εκτιμάται ότι θα αποφέρει συνέργειες κόστους περίπου 400 εκατ. ευρώ έως το 2029, συνέργειες εσόδων 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα συνοδευτεί από δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 690 εκατ. ευρώ.

Κεφαλαιακή ενίσχυση και πορεία μετοχής

Πιο πρόσφατα, ο Bonnafe προχώρησε στην πώληση συμμετοχών σε διάφορες δραστηριότητες, στο πλαίσιο σχεδίου ενίσχυσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της BNP Paribas.

Η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε έως 0,9% στις πρωινές συναλλαγές στο Παρίσι, σε μια συνεδρίαση με γενικευμένες απώλειες για τον τραπεζικό κλάδο. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφει άνοδο άνω του 8% από την αρχή του έτους, σημειώνοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, μετά την υποαπόδοσή της το 2025.

Η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου στις 5 Φεβρουαρίου.

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