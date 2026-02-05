Shell: Ασθενέστερα των προσδοκιών αποτελέσματα δ’ τριμήνου – Τα χειρότερα από το 2021

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/2) η βρετανική Shell, καθώς η οριακά αυξημένη παραγωγή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ευρώπης γνωστοποίησε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση 11% σε ετήσια βάση και υπολειπόμενη της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών που ανερχόταν στα 3,51 δισ. δολάρια.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συνιστούν τα ασθενέστερα τριμηνιαία μεγέθη της Shell από το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν τα προσαρμοσμένα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 3,2 δισ. δολάρια.

Σε επίπεδο έτους, για το 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 18,5 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα των προσδοκιών, έναντι 23,72 δισ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, η Shell διατήρησε αμετάβλητο το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος κατά 4%, στα 0,372 δολάρια ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 45,7 δισ. δολάρια στο τέλος της περασμένης χρήσης.

Οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις προοπτικές ανάπτυξης της Shell, μετά τις αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου Wael Sawan για περιορισμό του κόστους και αποεπένδυση από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης. Ωστόσο, ο στόχος της εταιρείας να μειώσει το σημαντικό χάσμα αποτίμησης έναντι των Exxon Mobil και Chevron φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς οι μετοχές των αμερικανικών ανταγωνιστών της καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις.

Η μετοχή της Shell, η οποία πέρυσι κατέγραψε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων πετρελαϊκών ομίλων παγκοσμίως, εμφανίζει έως τώρα τη χειρότερη απόδοση μέσα στο 2026.