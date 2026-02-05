ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Shell: Ασθενέστερα των προσδοκιών αποτελέσματα δ’ τριμήνου – Τα χειρότερα από το 2021
Επιχειρήσεις
10:26 - 05 Φεβ 2026

Shell: Ασθενέστερα των προσδοκιών αποτελέσματα δ’ τριμήνου – Τα χειρότερα από το 2021

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/2) η βρετανική Shell, καθώς η οριακά αυξημένη παραγωγή δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ευρώπης γνωστοποίησε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, καταγράφοντας μείωση 11% σε ετήσια βάση και υπολειπόμενη της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών που ανερχόταν στα 3,51 δισ. δολάρια.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συνιστούν τα ασθενέστερα τριμηνιαία μεγέθη της Shell από το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν τα προσαρμοσμένα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 3,2 δισ. δολάρια.

Σε επίπεδο έτους, για το 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 18,5 δισ. δολαρίων, χαμηλότερα των προσδοκιών, έναντι 23,72 δισ. δολαρίων που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, η Shell διατήρησε αμετάβλητο το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος κατά 4%, στα 0,372 δολάρια ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 45,7 δισ. δολάρια στο τέλος της περασμένης χρήσης.

Οι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις προοπτικές ανάπτυξης της Shell, μετά τις αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου Wael Sawan για περιορισμό του κόστους και αποεπένδυση από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης. Ωστόσο, ο στόχος της εταιρείας να μειώσει το σημαντικό χάσμα αποτίμησης έναντι των Exxon Mobil και Chevron φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς οι μετοχές των αμερικανικών ανταγωνιστών της καταγράφουν ισχυρές αποδόσεις.

Η μετοχή της Shell, η οποία πέρυσι κατέγραψε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων πετρελαϊκών ομίλων παγκοσμίως, εμφανίζει έως τώρα τη χειρότερη απόδοση μέσα στο 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ.
Εμπορεύματα

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων
Επιχειρήσεις

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/08/2026 - 12:07

H Πνινάτ Γιανάι, νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 11:55

Απώλειες στις ευρωαγορές - Πιέζονται περισσότερο DAX και CAC

Ομόλογα
18/08/2026 - 11:44

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου σε υψηλό 19 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/08/2026 - 11:33

Η Metlen εξαγοράζει την Joule, εταιρεία λογισμικού βελτιστοποίησης της διαχείρισης έργων ΑΠΕ

Σχόλια Αγοράς
18/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Τι ακολουθεί μετά το ράλι - Ποιες μετοχές... υπογραμμίζει η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Πολιτική
18/08/2026 - 10:32

ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: Ζητήστε από την ΕΕ να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/08/2026 - 10:17

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες και ανεξέλεγκτοι εργολάβοι στην ιδιωτική ασφάλεια

Εμπορεύματα
18/08/2026 - 09:59

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Η εικόνα στην ελληνική αντλία

Οικονομία
18/08/2026 - 09:51

Προϋπολογισμός: Τα ισχυρά έσοδα και οι αυξημένες δαπάνες με ορίζοντα εκλογών

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 09:30

Οι ασιατικές αγορές στο «κόκκινο», υπό το βάρος τεχνολογικών μετοχών και Ιράν: Πτώση 2,4% στο Τόκιο

Ειδήσεις
18/08/2026 - 09:12

Σακίρα: 1 εκατ. δολάρια για τα κατεστραμένα από το σεισμό σχολεία στην Κολομβία

Οικονομία
18/08/2026 - 08:52

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027» - Δικαιούχοι και ποσά

Ειδήσεις
18/08/2026 - 08:12

Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες

Business Facts
18/08/2026 - 08:04

Οι αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα όλων των εποχών

Ειδήσεις
18/08/2026 - 07:50

Ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 23:12

Ο Dow έχασε περισσότερες από 270 μονάδες, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 90$

Εμπορεύματα
17/08/2026 - 22:41

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $90, καθώς το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 22:13

ΗΠΑ-Ιράν: 60 ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας ο Τραμπ έχει βαλτώσει - Ανάλυση Washington Post

Πολιτική
17/08/2026 - 21:43

Le Point: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

Φορολογία
17/08/2026 - 21:07

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φορολογικές παραβάσεις 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Πολιτική
17/08/2026 - 20:54

Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρκείται σε «χαλαρές» ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 20:40

Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέρ GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Magazino
17/08/2026 - 20:30

Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/08/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ