UniCredit: Επιστρέφει έως €50 δισ. στους επενδυτές μέχρι το 2030

Η UniCredit SpA προτίθεται να επιστρέψει στους επενδυτές της περίπου 50 δισ. ευρώ (59 δισ. δολάρια) έως το 2030, στο πλαίσιο της στρατηγικής που χαράσσει ο διευθύνων σύμβουλος Αντρέα Ορσέλ για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας και της παραγωγής κεφαλαίου μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η τράπεζα με έδρα το Μιλάνο γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να διανείμει το 80% των ετήσιων κερδών της μέσω συνδυασμού μερισμάτων σε μετρητά και προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, καθιερώνοντας αυτή την πρακτική ως μόνιμη πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Παράλληλα, θα εξετάζει σε ετήσια βάση την παροχή επιπλέον αποδόσεων, ανάλογα με το ύψος του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UniCredit, τα καθαρά έσοδα θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 5%, με τα κέρδη να διαμορφώνονται περίπου στα 11 δισ. ευρώ φέτος και να φτάνουν τα 13 δισ. ευρώ το 2028.

Από την ανάληψη της ηγεσίας το 2021, ο Ορσέλ έχει υλοποιήσει πρόγραμμα μείωσης προσωπικού, έχει αποχωρήσει από δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης και έχει κατευθύνει πόρους σε τομείς με υψηλότερη κερδοφορία. Ο επικεφαλής της τράπεζας βασίζεται στην ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες για τη στήριξη της συνολικής απόδοσης, σε μια περίοδο που τα περιθώρια δανεισμού πιέζονται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το εμπορικό δίκτυο με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Νέοι στόχοι κερδοφορίας και ανάπτυξη εσόδων

Η UniCredit παρουσίασε τους αναθεωρημένους οικονομικούς της στόχους ταυτόχρονα με ανακοίνωση αύξησης 10% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα θετικά φορολογικά αποτελέσματα και τα έκτακτα κέρδη υπεραντιστάθμισαν κόστος άνω του 1 δισ. ευρώ που συνδέεται με ενσωματώσεις και δαπάνες αντιστάθμισης κινδύνου του στρατηγικού χαρτοφυλακίου.

Οι επιβαρύνσεις αυτές οδήγησαν το σχετικά περιορισμένο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της τράπεζας σε ζημιές για το τρίμηνο και επηρέασαν τα συνολικά έσοδα.

Το κεφαλαιακό απόθεμα της UniCredit — βασικός παράγοντας για πιθανές εξαγορές ή για περαιτέρω επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους — διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη Common Equity Tier 1 να διαμορφώνεται στο 14,7% στο τέλος Δεκεμβρίου, έναντι 14,8% στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ορσέλ, η κερδοφορία της UniCredit και οι αποδόσεις προς τους μετόχους έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Η μετοχή της τράπεζας έχει αυξηθεί πάνω από επτά φορές από την ανάληψη της διοίκησης, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον πρώην επενδυτικό τραπεζίτη να εξετάζει εξαγορές στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι τραπεζικές συμφωνίες παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες για τη Banco BPM SpA στην Ιταλία και τη Commerzbank AG στη Γερμανία έχουν προσωρινά ανασταλεί, εξαιτίας αντιδράσεων σε κυβερνητικό επίπεδο.

Οικονομικοί στόχοι UniCredit

Για το 2025, η τράπεζα εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν στα 23,9 δισ. ευρώ, με στόχο να ξεπεράσουν τα 25 δισ. ευρώ το 2026 και να προσεγγίσουν τα 27,5 δισ. ευρώ το 2028. Το λειτουργικό κόστος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 9,44 δισ. ευρώ το 2025, να υποχωρήσει κάτω από τα 9,4 δισ. ευρώ το 2026 και να περιοριστεί περίπου στα 9,2 δισ. ευρώ το 2028. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 10,6 δισ. ευρώ το 2025, περίπου τα 11 δισ. ευρώ το 2026 και τα 13 δισ. ευρώ το 2028.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) εκτιμάται στο 19,2% για το 2025, να ξεπεράσει το 20% το 2026 και να υπερβεί το 23% το 2028, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα (C/I) προβλέπεται να μειωθεί από 38% το 2025 σε περίπου 36% το 2026 και σε 33% το 2028.

Παρότι ο Ορσέλ δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της UniCredit, η στρατηγική εξαγορών έχει οδηγήσει την τράπεζα στη διατήρηση σημαντικών συμμετοχών τόσο στη Commerzbank όσο και στην Alpha Bank στην Ελλάδα, όπου η στάση της κυβέρνησης εμφανίζεται πιο θετική απέναντι στις κινήσεις του.

«Η φιλοδοξία μας είναι να επιτυγχάνουμε σταθερά υπεραπόδοση μέσω κερδοφόρας ανάπτυξης, δημιουργίας κεφαλαίου και διανομών προς τους μετόχους, και είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την πορεία την επόμενη πενταετία», δήλωσε ο Ορσέλ.